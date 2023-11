Lo que necesitas saber: Esta no es la primera vez que Rodrygo se enfrenta a comentarios racistas pues en el Real Madrid ha sido objeto de ataques al igual que su compañero Vinicius Jr.

El partido entre Brasil y Argentina del pasado 21 de noviembre en el Maracaná sigue dando de qué hablar. Esta vez la estrella del Real Madrid, Rodrygo, reveló que sufrió insultos racistas tras la discusión que tuvo con Lionel Messi.

A través de sus redes sociales, el jugador brasileño acusó que sus cuentas se llenaron de insultos y comentarios racistas de pseudoaficionados que aprovecharon la oportunidad para sacar lo peor de sí.

“Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está ahí para que todos lo vean!”, señaló el delantero de la verdeamarela.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

Los ataques llegaron tras el partido en el Maracaná

De acuerdo con el mismo futbolista, los insultos racistas llegaron luego del partido contra Argentina en el Maracaná —para ser más precisos, tras el encontronazo con Lionel Messi— donde el 10 de Brasil se hizo de palabras con el jugador del Inter de Miami hasta el punto de llegar a los empujones.

Foto: Getty Images

“Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos piensan que es suyo, los racistas actúan con todo este comportamiento criminal”, escribió el exfutbolista del Santos.

Esta no es la primera vez que le pasa algo así a Rodrygo

Debes saber que lo que ocurrió tras el partido en el Maracaná no se trata de un hecho aislado. En el Real Madrid tanto Rodrygo como Vinicius Jr. han sido objeto de burlas e insultos racistas por parte de las aficiones contrarias.

Foto: Getty Images

No obstante, Rodrygo advirtió que su lucha contra las conductas racistas seguirá y terminó su mensaje con un contundente: “¡Es su mala suerte, no pararemos!”

Por otro lado, hasta el cierre de esta nota, ni la Selección de Argentina, ni la Selección de Brasil o el mismo Lionel Messi han condenado los ataques.

¿Sabías que Dani Alves podría pasar hasta nueve años en prisión?

Te puede interesar