Novak Djokovic sale del Park Hotel después de más cuatro días por orden de un juez

Después de más de cuatro días, Novak Djokovic recibió la autorización para dejar el Park Hotel, donde había permanecido aislado desde el jueves 6 de enero, cuando le fue cancelada su visa, tras arribar a Melbourne, Australia y ser detenido en el aeropuerto por no contar con el esquema completo de vacunación contra COVID.

El día llegó para Djokovic, después de días de intensos debates sobre la situación del serbio, a quien se le abrió un proceso de deportación, el cual terminó en una audiencia en los juzgados de Melbourne, donde el abogado del tenista, Nicholas Wood, argumentó que su defendido está en condiciones de circular libremente en Australia, sin necesidad de hacer cuarentena y por lo tanto jugar el Australian Open, después de dar positivo a COVID en diciembre de 2021.

Djokovic abandonó el hotel cerca de las 15:00 horas, tiempo de Australia, a bordo de una camioneta, que lo trasladó a otro lugar para seguir la audiencia, después de que el juez, Anthony Kelly, ordenara su salida, con la condición de regresar al final de la audiencia.

Big media scrum outside the park hotel where #Djokovic *might* come out soon. pic.twitter.com/GTYoeykl44

— Cait Kelly (@cait__kelly) January 10, 2022