“Le voy a anotar al América en una Final”: Así fue el paso de Octavio Ocaña por Cruz Azul y el futbol mexicano

El mundo del espectáculo fue conmocionado este 30 de octubre con la muerte del actor Octavio Ocaña, recordado especialmente por su participación en la serie ‘Vecinos‘. El papel de Benito Rivers lo llevó a la fama, pero el futbol era su otra pasión.

Desde que era pequeño Ocaña siguió su afición por Cruz Azul y el balompié en general para cumplir sus sueños. Lo que pocos saben es que a la par de la actuación, cumplió con procesos en categorías inferiores de La ‘Máquina’ y aspiraba a convertirse en profesional.

“Me gusta hacer bien mi trabajo como actor, pongo todo mi esmero, pero lo que en realidad me fascina es el futbol. Es algo que no puedo evitar, una afición tan intensa que aceptaría continuar por el resto de mi vida aun sin dinero de por medio. Interpretar es un hobbie, el futbol es mi pasión, lo que me hace feliz y sentirme satisfecho“, declaró hace años a Notimex.

La trayectoria de Octavio Ocaña en el futbol y su registro ante FMF

Aunque la mayoría conocimos a Octavio Ocaña en la televisión, sus sueños estaban en una cancha. Cuando era niño ya presumía sus uniformes de Cruz Azul, así como sus partidos en equipos en diferentes categorías, en los que hizo grandes amigos.

Sin embargo, conforme creció también se amplió la oportunidad de acercarse al profesionalismo. La Federación Mexicana de Futbol todavía cuenta con su registro en base de datos, ya que formó parte del Deportivo Gladiadores, club que hoy está en Segunda División.

En el ahora lejano 2007, el ex futbolista aseguró que llegaría al equipo de sus amores y que le anotaría a su acérrimo rival: “Voy a ser futbolista profesional con el Cruz Azul. Soy delantero y le voy a anotar unos 10 goles al América en la final. Para poder actuar, les pediré permiso en la producción de los programas“.

Incluso cuando su sueño se complicó y parecía que ya no habría forma de cumplirlo, Octavio Ocaña mantuvo su pasión a tope. Además de compartir sus partidos y diferentes momentos en el terreno de juego en redes sociales, participó en duelos importantes, como el del 50 aniversario de Tecos.

Entre esa y otras ocasiones, compartió la cancha con figuras del futbol como Matías Vuoso, Sebastián Abreu, ‘Pony’ Ruiz, ‘Bofo’ Bautista, Daniel Ludueña y Duilio Davino.