Lo que necesitas saber: West Ham está en puestos de descenso en la Premier League y necesita un cambio urgente de rumbo

Paco Jémez tuvo un breve paso por la Liga MX, pero fue suficiente para que lo recordemos mucho por acá, al grado de sorprendernos bastante de verlo llegar a la Premier League con el West Ham. ¡¿Qué?!

Oh sí, el español se incorpora como asistente de Nuno Espírito Santo con los Hammers, equipo que anda en serios problemas pues está en zona de descenso y no se ve para cuándo puedan salir de ahí. ¿Será que la llegada de Jémez cambia todo?

Foto tomada de whufc.com

Paco Jémez se une al cuerpo técnico del West Ham

“El West Ham United se complace en confirmar el nombramiento de

Paco Jémez como entrenador del primer equipo masculino”, presumen los Hammers en el comunicado. Ojo, aunque el mensaje puede confundirse, no llega como DT, sino como asistente del ya mencionado Nuno Espírito Santo.

“Trabajará junto a un equipo compuesto por los entrenadores Mark Robson, Steve Potts y Gerard Prenderville, y los entrenadores de porteros Rui Barbosa y Billy Lepine (…) Aportará experiencia y conocimiento al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo”.

Foto tomada de whufc.com

Paco Jémez, de Cruz Azul al futbol europeo

Toda una sorpresa resulta ver a Paco Jémez llegar a la Premier League viendo un poco su recorrido luego de dejar a Cruz Azul. Y es que tras su paso por La Máquina, no ha dejado de entrenar en Europa, pero nada más no se consolida con algún club.

Pasó por Las Palmas, Rayo Vallecano, el UD Ibiza de tercera división en España, el Tractor FC de Irán (en serio hay un equipo llamado así en Irán) y una segunda etapa con Ibiza en 2025.

Con el Rayo tuvo su trabajo más prolongado, pues estuvo con el equipo 56 partidos; mucho tuvo que ver que en su primera etapa trabajó en el club 164 juegos y tiene una relación estrecha con ellos, ya que en su etapa de jugador sumó 250 apariciones con su camiseta.

Eso nos da una idea de que no ha logrado asentarse chido en algún equipo, pero el West Ham le da el voto de confianza para llevarlo a la Premier League y lo dicho, igual y es el revulsivo que necesitan para salir de zona de descenso.

Paco Jémez con Cruz Azul / Foto: Víctor León, MexSport

¿Cuándo debuta Paco Jémez con el West Ham?

El primer partido de los Hammers ya con Paco Jémez en su cuerpo técnico será una prueba muy dura. Van de visita ante el Tottenham el sábado 17 de enero. El juego es a las 09:00 am y lo van a pasar por Fox Deportes y Fox One, por si quieres checar cómo le va al ex de Cruz Azul.