Lo que necesitas saber: Cruz Azul ha jugado en siete estadios desde que es un equipo de primera división

Cruz Azul nomás no logra asentarse en un estadio como Dios manda. Van a jugar en el Cuauhtémoc, pero en una de esas no lo hacen para todo el Clausura 2026, pues buscarían volver al Estadio Azteca después de su reapertura y antes del Mundial 2026.

Ya párenle a su des… a su fiesta, ¿no?

Foto: Club de Futbol Cruz Azul (Facebook)

Cruz Azul podría volver al Estadio Azteca antes del Mundial 2026

¿Ves que te platicamos que América tiene toda la intención de jugar de nuevo en el ahora Estadio Banorte en abril? Bueno, pues Cruz Azul tendría la misma intención en caso de que sea posible, ya que la idea es volver a jugar allí como locales hasta 2031 cuando esté listo.

Según informa Adrián Esparza, de TUDN, los Celestes también se apuntarían para jugar en el Azteca tras su reapertura en marzo con el México vs Portugal. “Con esto, solo jugarían tres meses en Puebla”, señala.

De ser así, Cruz Azul jugaría únicamente contra Atlas, Puebla, Tigres, Chivas y San Luis en el Estadio Cuauhtémoc; y ya en el Azteca recibiría a Pachuca el 4 de abril, a Tijuana el 18 y a Necaxa el 26 del mismo mes.

Foto: Adrián Macías / MexSport

El Estadio Cuauhtémoc está en pésimas condiciones

Y cómo culpar a la Máquina, si justo luego de darse a conocer la noticia, fue posible ver que el Cuauhtémoc tiene un césped horrible, para nada digno de un equipo de primera división.

Las condiciones del Estadio Cuauhtémoc

¿Te imaginas cómo quedará con dos equipos jugando de local en él todo el torneo?

Todos los estadios donde Cruz Azul ha jugado de local

El dato interesante para llevar: El Estadio Cuauhtémoc será el séptimo estadio donde Cruz Azul juega como local desde que es un equipo de primera división. ¡El séptimo! ¿Será el equipo que más estadios ha usado para jugar en el mundo?

Aquí va la lista:

Estadio 10 de diciembre (Hidalgo) | 1964-1971

Estadio Corregidora (Querétaro) | 1985

Estadio Hidalgo (Pachuca) | 1999

Estadio Azul / Ciudad de los Deportes (CDMX) | 1996-2018 y 2024

Estadio Azteca (CDMX) | 1971-1996 y 2018-2023

Estadio Olímpico Universitario (CU) | 2025

Estadio Cuauhtémoc (Puebla) | 2026

¿Y el estadio propio para cuándo, Cruz Azul? AQUÍ te contamos lo que se sabe sobre eso, pero mientras tanto, a seguir viendo cómo la Máquina pide posada de un lado a otro.