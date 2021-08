¡Paola Longoria, Francisca Mardones y Paola Espinosa ya tienen su propia Barbie!

¡Qué emoción! Las deportistas mexicanas Paola Longoria y Paola Espinosa, así como la chilena Francisca Mardones, ya presumen su propia muñeca Barbie, que representan un hecho histórico. La lanzadora de bala sudamericana es atleta paralímpica y la primera deportista de su país que inspira una de estas figuras.

Cada una compartió su figura a través de redes sociales, con mucho orgullo y emoción. Esto no es para menos, ya que son o en algún momento fueron las máximas representantes de sus disciplinas en México y Chile.

El objetivo principal es inspirar a las nuevas generaciones a través de los juegos y el ejemplo de las deportistas. Por ello, las mexicanas y la chilena no son las únicas que cuentan con su propia muñeca: La tenista japonesa Naomi Osaka estrenó la suya hace aproximadamente un mes.

Paola Longoria: “No hay imposibles”

Además de ser la número uno del mundo en racquetball, Paola Longoria aseguró que su Barbie refleja el esfuerzo de muchos años. Nueve veces medallista en Juegos Panamericanos, dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores, particularmente a las mujeres y a las niñas que buscan cumplir sus sueños.

“Gracias Barbie por este increíble reconocimiento. Es para mí un honor saber que muchos de mis logros puedan ser fuente de inspiración. A todas aquellas que duden de su capacidad y talento, quiero decirles que no hay imposibles, que no se rindan“, redactó en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Paola Espinosa olvidó el mal rato de los Juegos Olímpicos para presumir su propia figura. La clavadista incluso aprovechó la oportunidad para vestirse como ella y recordó todos sus logros, entre los que se encuentra un par de medallas olímpicas.

Mardones presumió su Barbie desde Tokio 2020

A pocos días de entrar en acción en los Juegos Paralímpicos, Francisca Mardones se unió a Paola Longoria y Espinosa en la línea “One of a Kind” de Barbie. La muñeca es el reflejo de la lanzadora de bala paralímpica, quien ha ganado múltiples medallas e incluso roto récords mundiales.

“Nunca imaginé que les contaría que me he convertido en la primera Barbie chilena. Me desborda la emoción ver a una Barbie lanzadora paralímpica. Especialmente me emociono porque con esta muñeca se va impulsar a que los niñ@s del mundo se motiven con la práctica del deporte“, publicó.