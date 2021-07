¡Increíble! La tenista Naomi Osaka estrena muñeca para empoderar a las nuevas generaciones

Hace años era casi imposible que las niñas tuvieran a una deportista como modelo a seguir, pero afortunadamente la historia cambió. Por ello, la tenista Naomi Osaka aprovechará el lanzamiento de su propia muñeca Barbie para empoderar e impulsar a las nuevas generaciones.

Mientras la japonesa de 23 años de edad se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero antes aprovechó para dar un mensaje muy importante. Asimismo, destacó que el proceso de creación de la muñeca se llevó de la mano con otras mujeres “extraordinarias que están rompiendo fronteras“.

“Es un gran honor ser parte de la serie Barbie Role Model y recordarles a las jóvenes que pueden marcar la diferencia en el mundo. Quiero que las niñas de todo el mundo se sientan capacitadas para soñar en grande y sepan que si creen en ellas mismas, todo es posible“, explicó la tenista a Girls United.

Durante las últimas semanas, Naomi Osaka dio de qué hablar por sus decisiones deportivas, pero la presentación de su Barbie demuestra que sus palabras son inspiradoras y muy relevantes. A finales de mayo, abandonó Roland Garros para priorizar su salud mental y muchos colegas la respaldaron, aunque también aceptaron que este es un tema fundamental para cualquier deportista.

Ahora, la muñeca está a la venta bajo una producción limitada debido a la alta demanda. Tiene un costo de 29.99 dólares (595 pesos mexicanos) y muestra a Osaka con la vestimenta que utilizó en el Abierto de Estados Unidos de 2020.

Este movimiento de empoderamiento encabezado por Barbie impulsa a Naomi Osaka como atleta, al igual que a otras profesionales con su imagen en una muñeca. Frida Kahlo, la ingeniera y cosmonauta Anna Kikina la modelo Ashley Graham, así como la aviadora Amelia Earhart, forman parte de la iniciativa.

I first teamed up with @Barbie in 2019 and today we’re introducing the Barbie Role Model Naomi Osaka doll. I hope every child is reminded that they can be and do anything: https://t.co/GrPuW1WkMn

Fun fact : (the doll is wearing my outfit from the 2020 Australian Open lol) pic.twitter.com/DlL98lNfQj

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) July 12, 2021