¡Ya no me ilusionen! Checo Pérez la está rompiendo en la Fórmula 1, pero la pregunta sigue siendo qué piloto podría mantener la representación de México en la parrilla. Pato O’Ward lleva un rato destacando con McLaren y tendrá una oportunidad este mismo año.

El piloto regiomontano forma parte de este equipo en la IndyCar; sin embargo, ya tuvo la oportunidad de probar un Fórmula 1 en los últimos tests de 2021 y ahora llegará a una práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi. Pato tomará el auto de Lando Norris y podrá mostrarse con el sueño de tener un contrato próximamente.

Esto sucederá el viernes 18 de noviembre en el circuito de Yas Marina. Peeero antes, Pato ya tuvo un rato en acción con este monoplaza en el Red Bull Ring y poco a poco encuentra más espacios para lucirse.

No obstante, el panorama es más complicado de lo que parece. A pesar de la oportunidad que tendrá Pato O’Ward e incluso el español Alex Palou, McLaren renovará su alineación para 2023 con la llegada de Oscar Piastri. El australiano es una de las grandes promesas de la categoría y ya tendrá asiento propio.

“No puedo esperar por salir a la pista en Abu Dhabi. Me he desarrollado como piloto y me divertí mucho con el equipo en el auto del año pasado; esta será una gran experiencia a bordo del MCL36. Quiero agradecer a McLaren por la oportunidad“, declaró Pato O’Ward.

Getty Images

Pato O’Ward, De Vries, Fittipaldi y las oportunidades de mostrarse en Fórmula 1

La ventana que tendrá Pato O’Ward no es la única que veremos o vimos este año. Cada equipo tiene la obligación de poner al menos a dos pilotos en sus asientos durante las prácticas libres, así que ahí disfrutamos de elementos como Nyck de Vries, quien ya tiene contrato con AlphaTauri.

El Gran Premio de México no será la excepción, pues contará con Pietro Fittipaldi en Haas y en Estados Unidos también veremos a posibles novatos.

Reuters