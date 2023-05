Paty Cantú es una de las cantautoras más reconocidas en México, pero fuera de la música tiene otra pasión: El deporte. Ya la vimos comentar futbol junto a figuras como Ricardo La Volpe durante Qatar 2022 y ahora, encontró un nuevo amor en el beisbol.

Originaria de Guadalajara, fue la encargada de cantar el Himno Nacional en el Juego 1 de la serie entre Padres y Giants en el Estadio Alfredo Harp Helú. Así que al salir del diamante, confesó que el deporte rey la ha atrapado poco a poco, incluso relacionándose con los Diablos Rojos del México y presumiendo los autógrafos que tiene de éste equipo.

“Me apasiona, ser fan es divertido. Si me hago más fan del beisbol, dejaré de cantar y me dedicaré a seguir deporte por todo el mundo… O comentarlo. Me invitaron oficialmente después de que comenté en el Mundial de Qatar, pero honestamente soy solo una fanática que disfruta mucho. No me atrevería a compararme con una profesional“, reveló Paty Cantú en entrevista para Sopitas.com.

Paty Cantú cantó el Himno Nacional en el Juego 1 entre Padres y Giants / Foto: Instagram (patycantu)

Paty Cantú, la fiel fan del Atlas y la Fórmula 1

La carrera profesional de Paty Cantú se desarrolló en la música; sin embargo, el deporte se convirtió en parte importante de su vida. Ella misma confiesa que algunos exnovios le dejaron conocimiento de ciertas disciplinas, aunque más adelante fue aprendiendo por su cuenta.

Aficionada del Atlas, descubrió la magia de la Fórmula 1 cuando corrió en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez con Emerson Fittipaldi, en 2015. Ahora es seguidora de Lewis Hamilton y, por supuesto, de Checo Pérez; asimismo, confiesa que madruga para no perderse las carreras.

“Me acuerdo que cuando era chiquita, me gustaba mucho jugar futbol y hockey en pavimento. Deporte que sabía que existía, me daba igual quien lo jugara, yo quería ser parte más que espectadora. En mi escuela no nos dejaban y me puse a protestar, a juntar firmas… Me enamoraron el americano, el futbol y la Fórmula 1“.

Finalmente, sus conocimientos la llevaron a formar parte de una mesa de análisis en Qatar 2022. A su lado estaban La Volpe, Jaime Lozano, Ricardo Peláez, ‘Chepo’ de la Torre y Mauro Camoranesi. Paty Cantú deslumbró a millones con sus conocimientos y cuestionó sobre planteamientos y elecciones de los entrenadores.

La iniciativa que busca salarios dignos en el futbol femenil

Más allá de disfrutar o comentar el deporte, Paty Cantú aprovecha sus plataformas y posibilidades para impulsar varias causas. Entre ellas se encuentra la equidad salarial en el futbol femenil, que llegó al Senado con una propuesta para equilibrar la balanza de manera gradual.

“Acabamos de llevar una iniciativa al senado con Fer Piña, con ‘Wera’ Kuri y Diana Flores. El tema es esta ley que básicamente tenga equidad de oportunidad, de salario y espacios seguros para la mujer en el deporte en México. Se necesitan más mujeres ganando lo que merecen porque llenan los estadios, porque lo hacen bien“, explicó la cantante.

Paty Cantú con Katya Echazarreta y Paola Kuri en el Senado / @senadomexicano

Y no se trata solo de pedir mejores salarios de la noche a la mañana. La misma Paty Cantú es consciente de que el crecimiento se dará con el paso del tiempo y pide que se abran o se mantengan espacios para que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente.

“Lo que se está planteando es que la parte femenil es más nueva como negocio. No se está diciendo que se tiene que ganar inmediatamente lo mismo que un seleccionado que fue a las Olimpiadas, que trabaja con marcas… Las cosas se trabajan de forma gradual, pero permítanos a las mujeres en el área que estemos, artes, ciencia, deporte, que el mérito sea proporcional al crecimiento.

“Y permítanos crecer porque si el nivel es bueno, que estas deportistas al menos puedan vivir de forma decente y digna de esto. Que empiecen a tener herramientas para llegar a que sí puedan cobrar esos 500 mil pesos. Todo es con mérito, solo abran la puerta“, agregó Paty Cantú.

Getty Images