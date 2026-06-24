Lo que necesitas saber: La jefa de Gobierno confirmó que si buscan algo más familiar para llevar a los más pequeños de la casa, el Monumento a la Revolución será la mejor opción.

La fiesta mundialista cada vez es más grande. Y es que, según los reportes del Gobierno de la Ciudad de México, tan solo el miércoles 18 de junio, cuando se llevó a cabo el partido entre Corea del Sur y México, aproximadamente 700 mil personas salieron a las calles de la CDMX para festejar el triunfo de la Selección Mexicana.

Y es por eso que hoy, durante su conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que habrá 48 puntos en toda la ciudad para que nadie se quede sin ver el partido. Estos estarán distribuidos de la siguiente forma:

14 pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma.

9 pantallas en el Zócalo.

3 pantallas en la Alameda Central.

3 escenarios en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución.

18 festivales futboleros distribuidos en las distintas alcaldías.

Foto: Captura de pantalla | Conferencia de prensa CDMX

Pero ojito, porque la jefa de Gobierno confirmó que si buscan algo más familiar para llevar a los más pequeños de la casa, el Monumento a la Revolución será la mejor opción.

Ahí se han encargado de adaptar el espacio para recibir a las familias, que no solo podrán ver el partido, sino muy seguramente festejar después.

Todo esto tiene la finalidad de evitar las aglomeraciones que se vivieron en el Ángel de la Independencia y darle oportunidad a todos de disfrutar la fiesta mundialista sin que todo se concentre en un solo punto.

Pero esos no son todos los cambios que la ciudad implementará después de lo vivido la semana pasada. También se colocarán alrededor de 756 contenedores de basura en distintos espacios de celebración para evitar que los residuos terminen regados por las calles.

¡Pero eso no es todo! Por fin habrá baños

Y es que para quienes asistieron al festejo del partido entre Corea del Sur y México, encontrar un baño fue toda una misión imposible. Por eso esta es una gran noticia, ya que se informó que se instalarán principalmente sobre Reforma 180 baños móviles.

La intención es mantener limpia la ciudad y, claro, hacerle la vida más fácil a los aficionados.

Foto: Shutterstock

Sin duda, al Gobierno de la Ciudad de México le sirvió de experiencia lo ocurrido la semana pasada, pues ahora agregará varias medidas que podrían hacer mucho más cómoda la celebración.

Así que ya lo sabes, si planeas lanzarte a ver o festejar el partido entre México y República Checa, habrá muchos más puntos para disfrutarlo de forma gratuita y seguir viviendo el ambiente mundialista por toda la ciudad.