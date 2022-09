Pedro López, el campeón del mundo que sería nuevo DT del Tri femenil

¿Humo blanco en la FMF? Después de semanas en silencio y sin noticias, hay rumores alrededor de la Selección Mexicana femenil. De acuerdo con reportes que llegan desde España, la directiva que encabeza Yon De Luisa ya tendría un elegido para dirigir al Tri: Pedro López.

Se trata del estratega que acaba de ser campeón del Mundial femenil Sub 20 en Costa Rica. Con un largo proceso al frente de esta categoría, sería el encargado de tomar las riendas de un proyecto que arrastra varios fracasos consecutivos; el último, de la mano de Mónica Vergara.

“Pedro López tendrá un contrato de larga duración con México y abandonará próximamente la Real Federación Española de Fútbol, que siempre ha tenido en gran consideración al entrenador por su metodología y proyección. Ambas entidades mantienen una excelente relación y se ha podido comprobar durante las negociaciones“, publica David Menayo de Marca.

Sin embargo, el portal también aclara un “derecho de repesca” sobre Pedro López que tiene la RFEF para los próximos años.

Y mientras en España hay crisis por la fractura de la relación entre jugadoras y Jorge Vilda en el conjunto mayor, este país parece estar muy cerca de cerrar lazos con México.

¿Quién es Pedro López y cómo ha trabajado en España?

Si el nombre de Pedro López no te suena, te contamos un poco sobre su trayectoria. El estratega estuvo al frente de la selección española Sub 16 entre 2012 y 2015, año en el que tomó a la Sub 17 y ganó el Campeonato Europeo contra Islandia.

Posteriormente dirigió a la Sub 19 y a la Sub 20, con la que llegó a la final del Mundial de Francia 2018. A pesar de que aquel partido se perdió contra Japón, la revancha llegó en Costa Rica 2022 con un equipo dominante.

Pero si hay algo que tuvo Pedro López en España, fue tiempo para trabajar. Además de llegar a dos Copas del Mundo, llevó el proceso de elementos como Salma Paralluelo, quien ya se perfila como candidata a la mayor con Jorge Vilda.

