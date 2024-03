Lo que necesitas saber: La Selección Mexicana Femenil jugará contra Brasil en las semifinales de la Copa Oro

Paraguay se reveló contra México en el segundo tiempo de los Cuartos de Final de la Copa Oro Femenil y complicó un partido que en apariencia sería sencillo tras lo visto en el primer tiempo, sin embargo, el cuadro mexicano terminó sufriendo en la parte final del partido, aunque finalmente se impuso 3-2 y jugará las semifinales contra Brasil.

Jaqueline Ovalle México vs Paraguay

Paraguay daba más miedo a México que Estados Unidos

Pedro López, técnico de la Selección Mexicana, indicó que era este partido el que le quitaba el sueño en realidad, incluso más allá del juego contra Estados Unidos, debido al estilo de juego de Paraguay, que es diferente al que se juega en la zona de la Concacaf.

“Tenía casi más miedo de este partido que al de Estados Unidos. Después de una victoria de ese tipo, afrontar a un rival tan distinto como lo es Paraguay. Yo creo que las jugadoras estaban motivadas y centradas, pero es un futbol tan diferente, que le tenía el máximo respeto.

En otra rueda de prensa estaba diciendo que estaba durmiendo bien, pero ahora llevo dos días que me han quitado el sueño bastante este partido, por suerte lo hemos sacado adelante“, indicó el estratega después de finalizar el partido.

El objetivo de México es la final de la Copa Oro

El objetivo de la Selección Mexicana Femenil ahora es jugar la final, es decir, pasar por encima de Brasil el próximo miércoles, y destacó que ahora tiene un equipo con jugadoras con ritmo, pues salvo las porteras suplentes, ya le dio juego a cada una de las futbolistas de cancha, aunque aceptó que por poco se le va el juego contra Paraguay de las manos.

“Podemos decir que la pasamos mal, no acerté del todo para evitar tanto caos. Tuvimos tal vez 12 ocasiones claras y mientras las generemos seguiremos con este optimismo. ¿Si ya es un éxito el torneo? Si me lo hubieran preguntado antes del torneo, sí, pero ahora no, queremos más, trataremos de llegar a la final”, dijo.

Pedro López Selección Mexicana / mexsport

Te puede interesar