¿Quién fue el jugador portugués que lesionó a Pelé en el Mundial de Inglaterra 1966?

Después de haber ganado el Mundial de Suecia 1958, el mundo conoció al joven Edson Arantes do Nacimento. Pelé había conquistado su primera Copa del Mundo a los 17 años de edad y repitió el campeonato en Chile 1962, aunque no llegó a la final debido a una lesión.

Después de darse a conocer como uno de los mejores jugadores del mundo, tanto por técnico como habilidad, los rivales de la Selección de Brasil sólo encontraron una fórmula para detener al número 10, y eso era a través de faltas.

Así fue cómo Portugal, liderado por Eusebio, eliminó a Brasil en el último partido del grupo 3, el 19 de julio en el Godison Park, la actual casa del Everton. Tal y como lo relata “Pelé”, el documental de Netflix, el futbolista brasileño fue severamente lastimado en aquel partido por una doble falta del jugador número 17 del equipo lusitano.

¿Quién lastimó a Pelé?

Joao Pedro Morais fue el autor de la doble patada a Pelé durante el primer tiempo del juego contra Brasil. Tenía la virtud de jugar tanto como defensa como mediocampista y ese día tenía la encomienda de detener al 10, al que encontró constantemente por la banda izquierda, respecto al ataque de Brasil.

Morais nació el 6 de marzo de 1935, en Cascais, una pequeña villa dentro del distrito de Lisboa. A lo largo de su carrera jugó en seis equipos, entre ellos el Sporting de Lisboa, en el que destacó por ser el autor del gol que el dio al club el título de la Recopa de Europa en 1964.

Para el Mundial de Inglaterra 1966, Morais tenía 31 años de edad y sólo pudo detener a Pelé, de 26 años, con dos arteras faltas. El brasileño quedó tan lesionado que tuvieron que sacarlo de la cancha cargando y aunque volvió al juego, Brasil en realidad jugó con 10 hombres, ya que Edson no podía apoyar la pierna derecha.

“El arbitraje fue algo lamentable y a causa de ese arbitraje lamentable sufrimos la consecuencia que fue la violencia en los partidos”, dice en el documental Joao Havelange, presidente de la federación brasileña.

“En estos ocho días hemos tenido más jugadores lesionados que en ocho años”, complementa en la pieza de Netflix el médico de la Verdeamarelha, Hilton Gosling.

La venganza de Pelé

Con el partido prácticamente resuelto a favor de Portugal (3-1) y con la furia de la frustración, Pelé aprovechó una de las últimas jugadas en el área de Portugal para cobrar el daño que le había provocado Morais.

El defensa portugués despejó con un cabezazo un balón por aire tras un rechace previo. Pelé no tenía opciones de pelear el balón, sin embargo saltó y con el codo arriba alcanzó a golpear a Morais cuando el esférico ya había sido despejado.

El desenlace

Portugal avanzó a los Cuartos de Final, instancia en la que echó a Corea del Norte y en Semifinales cayó contra Inglaterra. Ganó el partido por tercer lugar contra Unión Soviética y Pelé decidió ponerle fin a su carrera con la Selección de Brasil.

Pelé definió aquella lesión que el provocó Morais como el punto más álgido de su carrera.

“Habíamos ganado el Mundial de 1958 y 1962 y teníamos un buen equipo en 1966. Todos pensábamos que podíamos ganar, así que cuando me lesioné y Brasil perdió el Mundial me sentí mal. Estaba muy deprimido, no más Mundiales, tres fueron suficientes. Luego, dos años después me dije: ‘ok, voy a jugar el 70’. Si el 66 fue duro, el 70 resultó mejor, y me retiré en la cima”, dijo Pelé a la revista Four Four Two en 2013.

Joao Pedro Morais se retiró del futbol en 1973 con el modesto Paços Ferreira y falleció el 27 de abril de 2010, víctima de cáncer.