¡Se va una leyenda! ‘Perro’ Bermúdez anuncia que Qatar 2022 será su última Copa del Mundo

Los ciclos se cierran y Qatar 2022 no sólo cerrará varios ciclos de jugadores y entrenadores en todo el mundo, sino también para una de las voces emblemáticas del deporte mexicano. Enrique ‘Perro’ Bermúdez, confirmó que el Mundial del 2022 será el último que va a narrar.

Previo al partido entre México y Estados Unidos, durante la transmisión de TUDN, el propio narrador confirmó visiblemente emocionado que Qatar será su última Copa del Mundo, luego de emitirse una cápsula en la que se repasó su carrera y sus logros.

Así lo anunció el ‘Perro’ Bermúdez

“En Qatar, que va a ser mi Copa del Mundo número 12, tras 44 años, digo adiós a las Copas del Mundo, será mi última Copa del Mundo que relataré y quiero agradecer al señor Jesucristo, a mi familia… muchas veces no me vieron, no estuve con ellos, no tuve esa satisfacción…

“A mis compañeros, a las empresas Televisa, Univisión, y a ustedes, a la afición, sin el público no hubiera hecho nada., a los que me han apoyado y a mis detractores porque sus críticas ha sido mis aciertos, muchas gracias a todos y vamos por la Copa del mundo 12, ahí se las dejo de tarea”, indicó el ‘Perro’ Bermúdez.