Lo que necesitas saber: Es la segunda vez que Pierre Gasly denuncia el comportamiento de los aficionados, la primera fue en el GP de México cuando le abrieron su mochila mientras se encontraba en el paddock.

Durante el Gran Premio de Italia, Pierre Gasly aseguró que una gran cantidad de aficionados estuvieron en el paddock sin respetar la privacidad de los pilotos y que incluso llegaron a tocar a su puerta en el hospitality de Alpine, algo parecido a lo que sucedió en México en el 2022.

Y es que en los últimos años la popularidad de la F1 ha crecido como espuma, sin embargo, el deseo de los aficionados por ver a sus pilotos favoritos en cada carrera se ha convertido en un problema de sobrecupo y ha terminado por obstruir hasta el trabajo de los mecánicos.

Pierre Gasly se queja por la actitud de ciertos aficionados / Getty Images

¿Qué pasó en el GP de Italia?

Un total de 304 mil aficionados se dieron cita en el Autódromo Nacional de Monza para ver la última carrera en Europa de la temporada 2023 y el problema no es la gran cantidad de personas, el problema, según Gasly es que algunos no se saben comportar y no respetan la privacidad de los pilotos.

“A veces es un poco complicado moverse y asegurarse de que llegamos a tiempo a los compromisos que tenemos porque es minuto a minuto, y está claro que (Monza) es uno de los pitlanes más concurridos” Pierre Gasly, piloto de Alpine

La gran cantidad de personas en el paddock de Italia obstaculizo hasta el trabajo de los mecánicos que no podían moverse rápidamente con todo su equipo en los garajes ante el interés de los aficionados por conseguir una foto con su piloto favorito, un problema similar al que sucedió en el Gran Premio de México.

Pierre Gasly / Fotografía Getty Images

En el GP de México le abrieron la mochila a Gasly

Gasly no ha tenido mucha suerte con los aficionados, en octubre del 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez uno de los aficionados abrió su mochila y está vez en Italia los aficionados llegaron hasta su puerta en Alpine para buscar una foto, sin importar si estaba descansando.

“A veces incluso hay gente que llama a tu puerta en el hospitality y luego te preguntas qué están haciendo allí. Por eso tienen que darnos el espacio para trabajar con normalidad” Gasly sobre los aficionados en Italia

Y aunque Pierre asegura que disfruta de la compañía y el cariño de todos los seguidores, las cosas se vuelven complicadas cuando rebasan la línea de respeto para los pilotos o hasta interfieren en sus tiempos para llegar de un lugar a otro durante cada fin de semana de carrera, pues aunque para los aficionados es una fiesta para los pilotos son días de trabajo.

Pierre Gasly durante el GP de México 2022 / Fotografía Getty Images

“A veces es bastante difícil llegar a algún lugar y asegurarnos de que llegamos a tiempo a nuestras obligaciones, porque todo está programado al minuto. Este fue claramente uno de los paddocks más ocupados. Puede ser agradable. Pierre Gasly pide más respeto a los fans

La F1 tendrá que poner mayor atención en el cada circuito al que viajen y además de garantizar la diversión para los aficionados, también seraá fundamental garantizar la privacidad de cada piloto, para evitar que más incidentes como el de Monza o México se repitan en otra pista.

