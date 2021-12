¡No más ridículo! El plan del Barcelona y Joan Laporta para fichar a Haaland

Joan Laporta es un exitoso presidente de futbol, eso lo demostró en su primera etapa como presidente del Barcelona, pero en este 2021, el equipo no sale de un ridículo para entrar a otro y el presidente no quiere entrar en la historia como el hombre al frente del fracaso.

Pero harto de tanto fracaso y sin una solución aparente, tendrá que tomar algunas decisiones que van en contra de algunas palabras que ha mencionado antes, básicamente se tendrá que morder la lengua, pero más pronto cae un hablador que un cojo.

¿Qué es lo que hará Laporta? AQUÍ les contamos del acuerdo CVC y LaLiga, uno de los que estaba en contra de esto era el Barcelona, a pesar de que, si estaba de acuerdo, recibiría una muy buena cantidad de dinero y no sólo eso, también ayuda para retener a Messi en aquel tiempo.

El Barcelona y Joan Laporta no lo aceptaron y sufrieron las consecuencias. La organización de LaLiga no ayudó a poder inscribir a Messi y se tuvo que ir del equipo. A raíz de esa negativa, el Barcelona se ha hundido en un interminable fracaso, cosa que ha no quiero el presidente.

Según Marca, y de acuerdo con la información de RAC1, el Barcelona entraría entre los equipos que están de acuerdo con el CVC, pero tendrían que hacerle unas condiciones especiales para que acepte y desde los propietarios del fondo de inversiones, no sería mala idea tener al Barcelona con condiciones especiales.

Plan de fichajes para el Barcelona, ¿A soñar con Haaland?

Joan Laporta podría ser el artífice de la época de Guardiola y también el presidente que causó la salida de Messi, la eliminación en Champions League después de 20 años y posiblemente la peor temporada en mucho tiempo, es por eso que quiere una solución inmediata.

Para recibir dinero -y mucho-, tiene que aceptar el acuerdo CVC, sería la única manera de hacerlo, porque tiene las manecillas del reloj sonándole en el oído. Se acerca el sercado de fichajes invernal y el Barcelona no tiene de dónde sacar dinero para refuerzos y si no consigue, hola fracaso de temporada.

Es por eso, que Joan Laporta y seguramente todos en la institución del Barcelona se mordieron la lengua y como bien dice esa frase de aquel sabio: “El dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero”. Lo que necesita el equipo es una inyección bastante grande de esos billetes.

Y Joan Laporta, ya con la casi seguridad de que recibirá unos cuantos millones del acuerdo del CVC, pues anda de gira buscando un refuerzo en especial. Aprovechó la gala del Golden Boy para reunirse en Turín con Mino Raiola, agente de Haaland. Seguramente no hablaron de dónde pasarían la navidad, sino del fichaje del noruego.

Y con las declaraciones de Mino Raiola sobre el futuro de Haaland, en las que decía que el delantero sólo iría a cuatro equipos, incluidos el Barcelona; la reunión entre Laporta y Raiola se puede inferir que va hacía los dineros que tendrá que desembolsar el conjunto culé.