“No te me vueltas a acercar”: ¿Por qué Amaury Vergara no quiere volver a ver a José Luis Higuera?

La última investidura del Salón de la Fama de Futbol en Pachuca nos dejó grandes momentos con Ronaldinho como principal protagonista de la noche, peeeeeeeero, una enemistad se llevó los reflectores y fueron Amaury Vergara y José Luis Higuera.

Amaury Vergara se encontraba dando autógrafos para algunos asistentes al evento cuando José Luis Higuera, ex directivo de Chivas, se lo encontró y lo tomó del brazo para saludarlo, pero lo único que encontró fue el rechazo del propietario del ‘Rebaño’.

“Amaury ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!“, dijo José Luis Higuera, pero no contaba con la respuesta que venía después. “No, no, no, me saludes tú, no me saludes“, le dijo Amaury cuando Higuera se disponía a irse, pero ahí no acabó la cosa.

“Es más no te me vuelvas acercar nunca más cabrón“, sentenció Amaury Vergara mientras que José Luis Higuera se estaba yendo del lugar. Traaaaaaaaaaz, ni en las confrontaciones de ‘Canelo’ Álvarez vs Caleb Plant se veía una rivalidad de ese estilo.

Hace no mucho, ambos eran colaboradores en las Chivas, pero cuando Amaury Vergara recibió el nombramiento de Presidente del grupo Omnilife y de Chivas, una de sus primeras decisiones fue despachar de su puesto como director general de las Chivas a José Luis Higuera.

Conflictos entre Amaury Vergara y José Luis Higuera

Ya quisiera la UFC, la WWE o el mundo del boxeo una rivalidad como la de estos dos propietarios del futbol mexicano, porque es una de época, pero: ¿Dónde y cómo surgió este problema entre directivos de equipos?

El paso de José Luis Higuera por Chivas estuvo envuelto en los escándalos, pero también comentó que hubieron errores de su parte en el ‘Rebaño’ que llevaron a tener una relación bastante complicada con Amaury Vergara y que hasta la fecha se mantiene.

“Fue un cambio de generación, yo quiero mucho a Amaury, lo conozco desde hace mucho tiempo. Hubo equivocaciones mías en su momento que tal vez se malentendieron y no tuvimos la oportunidad o la madurez, ya no estando Jorge, de poder limar asperezas y seguir“, declaraciones de Higuera tomadas de Futbol Total.

Oribe Peralta y su llegada a Chivas, fue otro de los factores que generaron todavía más problemas a la relación con Amaury Vergara, y que parece que el actual tiburón del programa Shark Tank no ha olvidado ni olvidará.