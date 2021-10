¿Por qué PSG es el equipo más odiado en Francia pese a la llegada de Messi?

Previo al partido entre el Olympique de Marsella y Galatasaray, en la Europa League, aficionados de ambos equipos se reunieron y realizaron cánticos contra el PSG, el nuevo súper equipo que eclipsó el cambio de estafeta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a París 2024 tras el fichaje del argentino Lionel Messi.

El equipo de la capital francesa ya se había armado con el portero italiano Gianluigi Donnarumma y Sergio Ramos, además de contar con Neymar, Kylian Mbappé y Mauro Icardi, lo cual no sólo cayó mal en el Barcelona, incapaz de mantener a su figura, sino en el resto de Francia, pues el PSG es el equipo más odiado.

De acuerdo con Revista Líbero, se realizó una encuesta para determinar qué equipo era el más odiado y el PSG ganó esa encuesta con el 25.9% de los votos, el doble respecto a su más cercano perseguidor, el Marsella.

¿Por qué el PSG es el equipo más odiado en Francia?

Hay varias razones y no todas tienen que ver con lo que sucede en la cancha o durante los mercados de fichajes y aquí repasamos algunos de esos puntos.

París no era una ciudad futbolera

La capital francesa es considerada también una de las capitales del arte y por mucho tiempo se resistió al futbol a pesar de varios intentos, de modo que el futbol se convirtió en el deporte de los migrantes.

Hasta la fecha, en París se celebran con euforia los triunfos de la Selección de Argelia y Portugal, los países con más residentes, de modo que el futbol fue rechazado por mucho tiempo por los franceses en París, que preferían el rugby.

Hasta antes del boom del PSG, las ciudades con más pasión por el futbol estaban al sur de Francia, especialmente en las ciudades colindantes con Italia, como Lyon.

PSG no es el equipo original de París

El PSG no fue el primer equipo en la ciudad. Ese registro le corresponde al Red Star, que actualmente juega en la Tercera División. En aquel equipo militaron jugadores como Helenio Herrera, quien después se convertiría en el máximo exponente del Catenaccio. En 1911, el equipo tuvo que dejar París para jugar en el barrio de Saint-Ouen.

En 1969 fue fundado otro equipo, el París FC, que tampoco tuvo tanto impacto y terminó por convertirse en una especie de filial del PSG, tras la fusión del con Stade Saint-Germain. El equipo juega en Segunda División.

¿Un equipo de plástico?

A lo largo de su historia, PSG se ha dado a conocer como un equipo que compra jugadores, mientras que otros clubes apuestan por un equilibrio entre fichajes y cantera. “Lyon se construye a partir de una academia fuerte; el del PSG, contratando grandes estrellas”, explicó Youri Djorkaeff, exjugador del PSG.

En el resto de Francia, la comunidad futbolera califica a la afición del PSG como una afición artificial y el efecto se ha incrementado con la llegada de Messi. Las generaciones jóvenes, más que seguir a un club, suelen seguir a una figura.

Cuando Cristiano Ronaldo dejó al Real Madrid para ir a la Juventus, el portugués llegó con todo y fans, que lo siguieron ahora en su regreso al Manchester United. Algo similar sucedió con Messi y su marcha del Barcelona al PSG.

Aficionados ¿racistas?

En marzo del 2010, ultras del PSG se enfrentaron entre sí y el resultado fue una persona muerta en el Parque de los Príncipes. Sus seguidores son identificados en su mayoría con ideología de ultra derecha, lo que conlleva al rechazo a los migrantes, sin importar que hayan jugado para su club.

George Weah, uno de los máximos exponente en la historia del PSG, disputó su último partido en 1995 antes de ir al Milán, y el delantero ahora presidente de Liberia, fue despedido con gritos que simulaban sonidos de monos.

Ódiame más

Sobra decir que el PSG es el equipo más poderoso de Francia, por lo que cualquier derrota parisina le sabe a miel a sus oponentes, algo similar a lo que ocurre en México con América. “Al América lo odias o lo amas”, dicen por ahí.

“Cuando juegas para el PSG luchas contra el resto de Francia. La gente odia al PSG. España está repartida entre el Madrid y el Barcelona. En Francia, hay gente que ama al Marsella. Pero los que no son del Marsella no lo odian, les da igual. Lo mismo pasa con el Lyon. Pero con el PSG, no. Y eso es único”, dijo Djorkaeff a El País.