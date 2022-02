¿Por qué Williams retira de sus autos la ‘S’ que homenajeaba a Ayrton Senna?

La escudería Williams hará uno de los cambios más importantes en su historia desde 1994 y a partir de la temporada 2022 de Fórmula 1, la escudería dejará de lucir la “S” con la que homenajeaba al legendario Ayrton Senna, quien falleció en 1993 precisamente a bordo de un Williams.

¿Entonces la escudería se llamará William? Jaja, no. Williams tenía una tradición que tal vez no todos los nuevos fans de la Fórmula 1 sabían, se trata de una marca con la letra “S” en honor a Senna y esta marca no era del todo visible.

La “S” se encontraba relativamente oculta en la “nariz” del auto. La marca era pequeñita, en comparación con el espacio que ocupan los patrocinadores, de modo que parecía una especie de sello de garantía y formaba parte de cada uno de los autos Williams desde 1994 para recordar a Senna.

¿Por qué van a quitar la “S” de Senna?

Hay que recordar que Williams cambió de propietarios en septiembre del año 2000, de modo que la familia se retiró de la Fórmula 1 después de más de 40 años, y los actuales dueños comienzan a realizar modificaciones en el equipo.

Esto debe entenderse como una nueva era en la escudería, tras el fallecimiento de Frank Williams, uno de los fundadores de la escudería, la cual contará con Alex Albon como sustituto de George Russell, quien se fue a Mercedes.

“Queremos centrarnos en el futuro. Tenemos una nueva era y un auto nuevo”, indicó Jost Capito, jefe de la escudería.

En Williams, ya lo pasado, pasado

Jost Capito explicó que la eliminación de la “S” es parte del proyecto a futuro y de alguna manera también restarle presión a los pilotos, que conocen la historia de la muerte de Senna a bordo de un auto hecho por Williams.

“Tenemos que mirar hacia el futuro y no tener que mostrar la ‘S de Senna a los pilotos cada vez que se suben a su auto y recuerden lo que sucedió. Es hora de que el equipo mire hacia adelante y lo ponga de otra manera”, mencionó.

La escudería, sin embargo, no se olvidará del piloto brasileño, pues seguirá colaborando con la fundación de Senna, así como homenajes y reconocimientos.