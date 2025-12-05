Lo que necesitas saber: De haber dejado a Uzbekistán con Francia y Senegal, el ganador del repechaje entre Bolivia, Surinam o Irak repetería confederación en un mismo grupo

Uzbekistán protagonizó un momento un tanto raro y polémico en el sorteo del Mundial 2026. Aunque había salido sorteado para quedar en el Grupo I con Francia y Senegal, lo movieron al Grupo K con Portugal y Colombia.

Sabemos que una regla del sorteo es que no pueden quedar dos selecciones de la misma confederación en un grupo, ¿pero entonces por qué mover a Uzbekistán si no es de la misma confederación que Francia ni Senegal? Pues hay una razón.

Foto: FIFA.com

Te explicamos por qué movieron a Uzbekistán en el sorteo del Mundial 2026

Pasa que para el momento en que Uzbekistán apareció en el sorteo, quedaban libres ese Grupo I, con Francia y Senegal; el Grupo K, con Portugal y Colombia; y el grupo L con Inglaterra y Croacia.

Y como faltaba sortear a Noruega, parecía que Uzbekistán podría ir al Grupo I y Noruega al Grupo K, pero nos movieron a Uzbekistán al grupo K.

El motivo es que existe otra regla poco conocida, donde se estipula que el ganador del repechaje intercontinental 2, Bolivia, Surinam o Irak, debía quedar en un grupo con dos selecciones europeas y un africano, para evitar que Bolivia se topara con un sudamericano, Surinam con alguien de Concacaf e Irak con uno de Asia.

La única manera de conseguir esto era mover a Uzbekistán al Grupo K y que Noruega quedara con Francia y Senegal en el Grupo I, para así tener ese grupo con dos europeos y un africano; de dejar a Uzbekistán en el Grupo I, el ganador del repechaje 2 por fuerza repetiría confederación al no haber otro grupo con esa combinación.

Fot: Getty

Así que no, el movimiento de Uzbekistán no fue para evitar un duelo entre Cristiano Ronaldo y Haaland, mucho menos para beneficiar a Portugal. La FIFA puede tener muchas polémicas, pero al menos “arreglar” el sorteo del Mundial 2026 no es una de ellas.