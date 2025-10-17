Lo que necesitas saber: Sería la primera –y quizás única– vez que Cristiano Ronaldo juegue en México... y qué mejor que sea en el mítico Estadio Azteca.

El juego entre Portugal de Cristiano Ronaldo y México hace unas semanas fue un rumor “casi confirmado” por fuentes de un reportero. Ahora, es un hecho y lo dice el propio presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola.

Mikel Arriola / Mexsport

“Si está en condiciones, jugará”… dice Arriola sobre Cristiano Ronaldo

“Lo más probable es que sí, que sea Portugal para la reapertura del Estadio Azteca”, dijo Mikel Arriola al ser cuestionado sobre los próximos rivales de la selección Mexicana para preparación de cara al Mundial 2026… y, especialmente, sobre el equipo que engalanará la reinaguración del coloso de Santa Úrsula.

De acuerdo con Arriola, ya es un hecho y sólo se están afinando detalles de tipo técnico, pero de que será Portugal, será Portugal la selección que enfrente México… y con Cristiano Ronaldo. “Si está en condiciones, jugará”.

Foto: Getty

Más juegos de preparación serían contra selecciones de Centroamérica… así lo pidió Aguirre

No sería la primera vez que México enfrente a la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo. Ya pasó una vez, cuando el tricolor se preparó para el Mundial de Rusia 2018. En aquella ocasión, fue un juego trepidante que quedó 2-2.

Respecto al resto de los juegos que enfrentará México para prepararse para el Mundial 2026, Mikel Arriola dijo que no serán en nuestro país: Javier Aguirre ha solicitado que sean partidos en las condiciones más adversas y eso incluye jugar de visitante.

De acuerdo con Arriola, México ya no enfrentaría a equipos de Europa o de la Conmebol. Aunque sería lo más ideal, Javier Aguirre ha pedido que sean equipos de Centroamérica.

“El público, el viaje, los hoteles, los traslados y las serenatas. Eso quiere Javier, y eso es lo que estamos procurando desde la Federación”, agregó el presidente de la FMF… así que ya sólo es esperar a que terminen los juegos de clasificación al Mundial, para ver a quién se agarran.