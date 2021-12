“Que no se repita nunca”: La postura de William Tesillo tras los comentarios discriminatorios de Raúl Pérez

El futbol mexicano lleva varios años en busca de eliminar cualquier tipo de discriminación dentro y fuera de la cancha. Televisoras, comentaristas y jugadores son parte de este tipo de proyectos, aunque en ocasiones el camino se pierde sin intención alguna. Esto ocurrió entre el narrador Raúl Pérez y William Tesillo, defensa colombiano del León.

Las semifinales de la Liga MX trajeron consigo el Tigres vs León que por ahora tiene en ventaja a los universitarios. Sin embargo, durante la transmisión del partido de ida llamó la atención un comentario del experimentado periodista, quien señaló que “los moretones no se le van a ver, pero William Tesillo ya tiene muchísimos en el cuerpo“. De inmediato, varios aficionados lo interpretaron como un comentario racista.

Y es que si bien es cierto que el narrador se disculpó con al jugador, con su familia y con el público en general, Tesillo publicó su postura en redes sociales. Horas antes, Raúl Pérez hizo lo propio con un breve comunicado: “Lo que expresé no tenía la intención con la que fue interpretado. Reconozco mi descuido y reitero mi más sentida disculpa“, explicó.

La postura de William Tesillo sobre el comentario de Raúl Pérez en TUDN

Casi un día después de la publicación de Pérez, William Tesillo posteó un comunicado en el que acepta las disculpas; no obstante, también señala que siente cierta obligación por pronunciarse en contra de los comentarios racistas o discriminatorios para evitar que se repitan.

Asimismo, el zaguero recibió el respaldo de su afición, compañeros y en general de todo el Club León. También en Twitter, el equipo publicó una imagen con Tesillo como protagonista, en la que se indica que “todos somos iguales“ y se agrega el hashtag #TodosSomosTesillo en señal de apoyo y solidaridad.

“Un comentario muy imprudente y sin sentido, hecho por el Sr. Raúl Pérez durante la transmisión del partido Tigres vs León, lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más.

“Mi obligación es manifestar enfado e inconformidad ante una situación como esta, en donde el tema del racismo y la discriminación no deben ser tomados a la ligera. Este tipo de comentarios siempre serán inaceptables. Aunque agradezco y acepto las disculpas ofrecidas no puedo, ni debo quedarme callado. Confío en que estos incidentes no se repitan nunca con nadie“, redactó William Tesillo.

Otros organismos como la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPro) expresaron su solidaridad con el cafetalero: “Este tipo de comentarios son inaceptables dentro y fuera del futbol, no tienen cabida y debemos erradicarlos“.