Los boletos para ver el último partido de Messi el 6 de octubre en Buenos Aires salen a la venta este 24 de septiembre y los precios más caros están en 5 mil 500 pesos mexicanos.

Lo que necesitas saber: El último partido de Messi con Argentina es el martes 6 de octubre en el Monumental de Buenos Aires

Messi se despide de la selección de Argentina el próximo 6 de octubre, y estamos seguros de que tienes suficiente dinero como para llevar a toda la familia al estadio si vives en México. ¡Los boletos más caros apenas superan los 5 mil pesos!

Oh sí, los boletos más caros para ir al Monumental de Buenos Aires, a la despedida de Messi, te salen cada uno en 5 mil 500 pesos mexicanos para este 24 de septiembre, día en que comienza la venta de entradas.

Así que bueno, si en una de esas tienes chance de lanzarte a Argentina, ahí te va el dato para que compres tus boletos y veas el adiós del Mesías.

Lionel Messi con Argentina / Foto: Mexsport

Los precios de los boletos para el último partido de Messi con Argentina

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) se encargó de publicar los precios para ver la despedida de Leo en Buenos Aires, partido que se celebra el próximo 6 de octubre contra Benín.

Hay diferentes zonas y de eso dependen los precios, los cuales arrancan desde 29 mil pesos argentinos y llegan hasta los 480 mil; pero esas cifras cambian mucho cuando la convertimos a pesos mexicanos.

A continuación la lista completa de cuánto cuestan los boletos para ver el último partido de Messi con Argentina:

Popular – 90 mil pesos argentinos (1,040 pesos mexicanos) .

. Menor A popular – 29 mil pesos argentinos (335 pesos mexicanos).

29 mil pesos argentinos (335 pesos mexicanos). Platea Alta Sívori y Centenario – 180 mil pesos argentinos (2,080 pesos mexicanos) .

. Platea Media Sívori y Centenario – 320 mil pesos argentinos (3,700 pesos mexicanos) .

. Platea ALTA San Martín y Belgrano – 320 mil pesos argentinos (3,700 pesos mexicanos) .

. Platea BAJA San Martín y Belgrano – 450 mil pesos argentinos (5,200 pesos mexicanos).

Platea MEDIA San Martín y Belgrano – 480 mil pesos argentinos (5,500 pesos mexicanos).

Foto: Mexsport

¿Cuándo salen a la venta y cómo comprar boletos para el último partido de Messi con Argentina?

Lo dicho, el Argentina vs Benín se juega el martes 6 de octubre, con Messi usando un jersey especial por ser el último partido que juega con la Albiceleste.

Por eso la venta de boletos comienza este jueves 24 de septiembre a las 15:00 horas (tiempo de México), y solo los puedes comprar a través del portal www.deportick.com.

Con honestidad… ¿Para cuántos boletos te alcanza?