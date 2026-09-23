Lo que necesitas saber:

La fecha FIFA es del 21 de septiembre al 6 de octubre y se juegan 328 partidos en total

Comienza la fecha FIFA más grande de todas… ¡Desde el 21 de septiembre y hasta el 6 de octubre! 16 días para ver a todas las selecciones del mundo enfrentándose, ya sea en amistosos o en torneos oficiales como la Nations League.

Son en total 328 partidos en esos 16 días en todo el mundo, ¡328! Hay voces a quienes les agrada mucho la idea, pero por otro lado hay críticas por pausar tanto tiempo las ligas y sobrecargar a los jugadores, pues hay selecciones que jugarán 3 o 4 partidos (México, por ejemplo).

Imposible ver todos los partidos, e innecesario en algunos casos, por eso nos armamos un top de los duelos más interesantes de cada día.

Los partidos que más valen la pena en esta fecha FIFA
Foto: @FIFAWorldCup (X)

Los partidos que valen mucho la pena en esta fecha FIFA de septiembre y octubre

Jueves 24 de septiembre

  • Japón vs Uruguay (debuta Diego Forlán) – 04:05 horas
  • Países Bajos vs Alemania – 12:45 horas*
  • Portugal vs Gales – 12:45 horas*

Viernes 25 de septiembre

  • Australia vs Brasil – 04:00 horas
  • Italia vs Bélgica – 12:45 horas*

Sábado 26 de septiembre

  • México vs Colombia – 19:00 horas (Televisa, TV Azteca, Claro Sports y Prime Video)
  • Inglaterra vs España – 12:45 horas*
Rafa Márquez nuevo entrenador de la Selección Mexicana
Rafa Márquez / Foto: Mexsport

Domingo 27 de septiembre

  • Noruega vs Portugal – 12:45 horas*

Lunes 28 de septiembre

  • Bélgica vs Francia – 12:45 horas*
  • España vs Croacia – 12:45 horas*

Jueves 1 de octubre

  • Dinamarca vs Portugal – 12:45 horas*

Viernes 2 de octubre

  • Colombia vs Paraguay – 18:00 horas
  • Francia vs Italia – 12:45 horas*

Sábado 3 de octubre

  • México vs Estados Unidos – 20:00 horas (Televisa, TV Azteca, Claro Sports y Prime Video)
  • Croacia vs Inglaterra – 10:00 horas*
Rafa Márquez no contaría con Raúl Jiménez ni Julián Quiñones para su debut con Selección Mexicana
Foto: Mexsport

Domingo 4 de octubre

  • Marruecos vs Ghana – 13:00 horas
  • Portugal vs Noruega – 12:45 horas*

Lunes 5 de octubre

  • Francia vs Bélgica – 12:45 horas*

Martes 6 de octubre

  • México vs Chile – 17:00 horas (Televisa, TV Azteca, Claro Sports y Prime Video)
  • Croacia vs España – 12:45 horas*
  • Argentina vs Benín (último partido de Messi) – Horario por definir
Messi se retiró de la Selección Argentina
Foto: Mexsport

*Todos los partidos de la UEFA Nations League pasan por Sky Sports, a través de Izzi.

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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