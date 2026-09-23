Los partidos que más valen la pena en esta fecha FIFA

Lo que necesitas saber:
La fecha FIFA es del 21 de septiembre al 6 de octubre y se juegan 328 partidos en total
Comienza la fecha FIFA más grande de todas… ¡Desde el 21 de septiembre y hasta el 6 de octubre! 16 días para ver a todas las selecciones del mundo enfrentándose, ya sea en amistosos o en torneos oficiales como la Nations League.
Son en total 328 partidos en esos 16 días en todo el mundo, ¡328! Hay voces a quienes les agrada mucho la idea, pero por otro lado hay críticas por pausar tanto tiempo las ligas y sobrecargar a los jugadores, pues hay selecciones que jugarán 3 o 4 partidos (México, por ejemplo).
Imposible ver todos los partidos, e innecesario en algunos casos, por eso nos armamos un top de los duelos más interesantes de cada día.
Los partidos que valen mucho la pena en esta fecha FIFA de septiembre y octubre
Jueves 24 de septiembre
- Japón vs Uruguay (debuta Diego Forlán) – 04:05 horas
- Países Bajos vs Alemania – 12:45 horas*
- Portugal vs Gales – 12:45 horas*
Viernes 25 de septiembre
- Australia vs Brasil – 04:00 horas
- Italia vs Bélgica – 12:45 horas*
Sábado 26 de septiembre
- México vs Colombia – 19:00 horas (Televisa, TV Azteca, Claro Sports y Prime Video)
- Inglaterra vs España – 12:45 horas*
Domingo 27 de septiembre
- Noruega vs Portugal – 12:45 horas*
Lunes 28 de septiembre
- Bélgica vs Francia – 12:45 horas*
- España vs Croacia – 12:45 horas*
Jueves 1 de octubre
- Dinamarca vs Portugal – 12:45 horas*
Viernes 2 de octubre
- Colombia vs Paraguay – 18:00 horas
- Francia vs Italia – 12:45 horas*
Sábado 3 de octubre
- México vs Estados Unidos – 20:00 horas (Televisa, TV Azteca, Claro Sports y Prime Video)
- Croacia vs Inglaterra – 10:00 horas*
Domingo 4 de octubre
- Marruecos vs Ghana – 13:00 horas
- Portugal vs Noruega – 12:45 horas*
Lunes 5 de octubre
- Francia vs Bélgica – 12:45 horas*
Martes 6 de octubre
- México vs Chile – 17:00 horas (Televisa, TV Azteca, Claro Sports y Prime Video)
- Croacia vs España – 12:45 horas*
- Argentina vs Benín (último partido de Messi) – Horario por definir
*Todos los partidos de la UEFA Nations League pasan por Sky Sports, a través de Izzi.