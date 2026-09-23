Lo que necesitas saber La organización estará aceptando como donativo alimentos no perecederos como arroz, frijol, lentejas o productos enlatados para apoyar alguna causa social.

La spooky season ya llegó y, al parecer, más pronto de lo que imaginábamos. ¿Estás listo para encontrarte con los zombies recorriendo la CDMX? Pues no tendrás que esperar mucho, pues la Marcha Zombie ya tiene fecha, así que ve preparando tu mejor maquillaje, disfraz, sangre y, si tienes por ahí un cerebro, porque acá te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo se llevará a cabo la Marcha Zombie 2026?

Esta está a la vuelta de la esquina y es que se realizará el domingo 18 de octubre. Esta comenzará a reunir a todos los participantes desde las 10:00 horas en la zona de la Av. de la República, junto al Monumento a la Revolución, en donde no vas a tener que esperar aburrido, pues habrá varias actividades antes de iniciar el recorrido en donde vas a poder matar el tiempo.

Foto: marchazombiemx

Luego comenzará el recorrido alrededor de las 16:00 horas y los participantes irán en dirección al Centro Histórico, terminando así en el Zócalo capitalino. Esta participación será gratuita, así que nada más preocúpate por tu disfraz.

Aunque ojito, porque tu participación puede dejar un granito de arena y es que resulta que la organización estará aceptando como donativo alimentos no perecederos como arroz, frijol, lentejas o productos enlatados para apoyar alguna causa social.

Aunque eso no lo es todo

Y es que este año se va a poner muy bueno, pues además del tradicional recorrido, esta marcha tendrá actividades relacionadas con terror, cosplay y maquillaje, además habrá pasarelas de monstruos.

Y no podían faltar las populares batallas de aura, que se volvieron una tendencia este 2026 entre los jóvenes, aunque ojito, pues estas serán unas batallas de aura con una pizca de terror en ellas.

Y como cada año, no pueden faltar las famosas bodas zombies y espacios de maquillaje por si no eres muy hábil con el makeup, puedas llegar a transformarte.

Así que ya lo sabes, no te puedes perder este increíble desfile. Si vas a participar o nada más a ver el espectáculo, ya tienes toda la info para que no te lo pierdas.