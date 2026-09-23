Lo que necesitas saber; Gilberto Mora jugó el Mundial 2026 con el dorsal número 19.

¡Tenemos un nuevo ‘10’ en la Selección Mexicana! Gilberto Mora usará la jersey número 10 en el inicio de la ‘Era Rafael Márquez’. Durante el Mundial 2026, estuvo jugando con el ’19’.

Pero, ¿por qué el cambio? Bueno, ya que Alexis Vega no fue convocado a la fecha FIFA, Rafa decidió entregarle la ’10’ a nuestro querido Gil Morita. Tal vez es su forma de decirle que ahora él es el encargado de hacer los goles.

Foto: @gil_morita

Gil Mora es el elegido por Rafa Márquez

Gilberto Mora es una de las joyas más preciadas del futbol mexicano. Ya vimos que tiene talento para brillar en la Liga MX con el Tijuana y en la Selección Mexicana, por eso parece un cambio natural dejarlo jugar con el dorsal número ’10’.

¿Y cómo sabemos que va a tener un nuevo número en su jersey? Bueno, porque en los entrenamientos con Rafa Márquez se le ha visto portar justamente el número ’10‘, que había usado Alexis Vega.

Aunque, siendo justos con ‘Morita’, el número nunca afectó su desempeño en la cancha; podría salir con el ’19’ y aun así lo veríamos lucirse. Eso sí, tendremos que esperar hasta el partido contra Colombia para verlo debutar, oficialmente, con el número ’10’.

Y por si tenían la duda, antes de Gilberto Mora y Alexis Vega, Giovanni Dos Santos, Guillermo Franco y Cuauhtémoc Blanco portaron el número ’10’ en la Selección Mexicana.