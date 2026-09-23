Luego de su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó junto a su canciller su postura ante Israel y Benjamin Netanyahu.

Lo que necesitas saber: Luego de su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó junto a su canciller su postura ante Israel y Benjamin Netanyahu.

Una vez más, el presidente Javier Milei anda dando de que hablar… aunque esta vez no se trata de las Islas Malvinas, sino porque tras su discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Argentina aseguró que de no ser por Benjamin Netanyahu, actualmente Israel no existiría.

Javier Milei en entrevista / Captura de pantalla (video: TN)

Javier Milei defiende al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Y no, no es broma. Luego de su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó junto a su canciller su postura ante Israel y Benjamin Netanyahu.

Y luego de exponer ante varios líderes mundiales, en donde aprovechó para cuestionar la organización ecuménica y ratificó su reclamo por las Islas Malvinas, el líder argentino aseguró que el primer ministro israelí “tiene una visión sobre geopolítica como nadie”.

“Es un líder extraordinario, con una visión geopolítica y que entiende además el vínculo con la batalla cultural como muy pocas personas en el mundo, salvo Marco Rubio, Donald Trump o Scott Bessent”, afirmó el líder argentino.

“Si no fuera por Netanyahu, yo dudo que hoy existiera Israel y sería un verdadero peligro para Europa y Occidente”, y no solamente fue eso, sino que aseguró que si no fuera por él, Israel hoy en día no existiría.

Y la cereza del pastel, después de todo su discurso, es que cerró con un “Argentina es la nueva tierra prometida”.

Desde su arribo a Estados Unidos, Javier Milei recibió el premio “Ohev Yisrael”, dicho galardón fue entregado por la comunidad de la escuela Yeshiva Darchei Torah; este reconocimiento fue por su postura global en defensa del pueblo judío.

Después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei tendrá una reunión bilateral este jueves con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.