Lo que necesitas saber:
Con esta acción legal, Jorge Máynez exige que las autoridades obliguen a la boletera a transparentar el boletaje de bajo costo, garantizar la accesibilidad y eliminar cobros forzosos para los acompañantes de personas con discapacidad.
El excandidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja ante la Profeco por presuntas prácticas comerciales abusivas y discriminatorias en la venta de boletos para los conciertos de Interpol y Queens of the Stone Age en México.
Fue por medio de sus redes sociales que Máynez denunció públicamente a la empresa Superboletos por condicionar el acceso a los espectáculos y elevar los costos de manera injustificada.
De acuerdo con el coordinador de Movimiento Ciudadano, las irregularidades detectadas por parte de la boletera son:
- Precios desproporcionados: Los boletos publicados directamente por Superboletos cuestan desde $4,156 en Guadalajara, $4,834 en Monterrey y $5,815 para la CDMX.
- Exclusión de boletos económicos: Se acusa una disponibilidad sumamente restringida de las localidades más accesibles para la mayoría del público.
- Cargos obligatorios para personas con discapacidad: La plataforma obliga a este sector de la población a adquirir un boleto doble para un “acompañante indispensable”, una medida que el político consideró discriminatoria.
Con esta acción legal, Jorge Máynez exige que las autoridades obliguen a la boletera a transparentar el boletaje de bajo costo, garantizar la accesibilidad y eliminar cobros forzosos para los acompañantes de personas con discapacidad.