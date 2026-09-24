Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja ante la Profeco por presuntas prácticas comerciales abusivas y discriminatorias en la venta de boletos para los conciertos de Interpol y Queens of the Stone Age en México.

Lo que necesitas saber: Con esta acción legal, Jorge Máynez exige que las autoridades obliguen a la boletera a transparentar el boletaje de bajo costo, garantizar la accesibilidad y eliminar cobros forzosos para los acompañantes de personas con discapacidad.

El excandidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja ante la Profeco por presuntas prácticas comerciales abusivas y discriminatorias en la venta de boletos para los conciertos de Interpol y Queens of the Stone Age en México.

Fue por medio de sus redes sociales que Máynez denunció públicamente a la empresa Superboletos por condicionar el acceso a los espectáculos y elevar los costos de manera injustificada.

De acuerdo con el coordinador de Movimiento Ciudadano, las irregularidades detectadas por parte de la boletera son:

Precios desproporcionados: Los boletos publicados directamente por Superboletos cuestan desde $4,156 en Guadalajara, $4,834 en Monterrey y $5,815 para la CDMX.

Los boletos publicados directamente por Superboletos cuestan desde $4,156 en Guadalajara, $4,834 en Monterrey y $5,815 para la CDMX. Exclusión de boletos económicos: Se acusa una disponibilidad sumamente restringida de las localidades más accesibles para la mayoría del público.

Se acusa una disponibilidad sumamente restringida de las localidades más accesibles para la mayoría del público. Cargos obligatorios para personas con discapacidad: La plataforma obliga a este sector de la población a adquirir un boleto doble para un “acompañante indispensable”, una medida que el político consideró discriminatoria.

Con esta acción legal, Jorge Máynez exige que las autoridades obliguen a la boletera a transparentar el boletaje de bajo costo, garantizar la accesibilidad y eliminar cobros forzosos para los acompañantes de personas con discapacidad.