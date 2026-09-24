Lo que necesitas saber: El calendario de la FIFA fusiona las fechas de septiembre y octubre de 2026 a 2030

Las ligas de todo el mundo van a parar por un buen ratote debido a que esta Fecha FIFA tendrá una extensión inusual de casi tres semanas (del 21 de septiembre al 6 de octubre) respecto a lo que estamos acostumbrados, por lo tanto, no volverás a ver al Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool o tu equipo europeo favorito sino hasta el 10 de octubre.

Al América, Chivas, Cruz Azul o a tus Pumas no los verás otra vez sino hasta el 9 de octubre, cuando se reactiva la Liga MX, mientras que la Champions League volverá a tener juegos hasta el día 13 y todo se debe a esta larga Fecha FIFA, pero ¿Por qué dura tanto? Acá te explicamos porque se extiende tanto esta vez.

Así esperaremos mientras termina la Fecha FIFA de septiembre y octubre

¿Por qué esta Fecha FIFA dura tanto?

La Fecha FIFA de septiembre y octubre dura un montón porque la propia FIFA aprobó un plan que unifica los bloques del mes de septiembre y el de octubre, en el cual se establece que cada selección puede disputar hasta cuatro partidos.

Fotografía Adrian Macias/Mexsport

De acuerdo con la propia FIFA, este plan se aprobó por el Consejo en el 2022, previo al Mundial de Qatar, con la intención de no interrumpir tanto a las ligas de todo el mundo.

Originalmente el calendario futbolístico contemplaba seis interrupciones al año (marzo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre), pero con la unificación de septiembre y octubre las pausas se reducen a cinco.

Esto a la vez reduce la cantidad de viajes y convocatorias, además se le da continuidad a torneos como la Nations League o a las eliminatorias mundialistas.

Lo malo es que esta ventana es particularmente extensa y deja a jugadores que no tienen presencia internacional con un periodos de casi tres semanas sin competencia.

Barcelona en el Camp Nou / FC Barcelona

La Fecha FIFA unificada de septiembre y octubre se repetirá cada año hasta 2030

Cuando el Consejo aprobó el calendario de las Fechas FIFA en Qatar, se determinó que se le daría continuidad a esta dinámica hasta 2030, es decir, que tendremos pausas de casi tres semanas en las ligas.

2027: Del 20 de septiembre al 5 de octubre

2028: Del 18 de septiembre al 3 de octubre

2029: Del 24 de septiembre al 9 de octubre

2030: Del 23 de septiembre al 8 de octubre

Fotografía Jorge Martinez/Mexsport

¿Por que Liga MX no se detiene en esta Fecha FIFA?

El futbol mexicano quedó atrapado en una especie de contradicción en esta Fecha FIFA, pues la Selección Mexicana jugará cuatro partidos amistosos, el primero de ellos el día 26 de septiembre, contra Colombia.

Pero al mismo tiempo tendrá actividad de Primera División, pues se disputa la jornada 10 de la Liga MX y será hasta el 27 de septiembre cuando el futbol mexicano se detenga como las otras ligas. La decisión se tomó para compensar la semana de pausa que provocó la fase de grupos de la Leagues Cup.

Foto: Mexsport

Para ello se acordó que la Selección Mexicana no contaría con más de dos jugadores de un mismo equipo para su primer partido amistoso, pero tendrá plantel completo para el segundo encuentro, pactado para el martes 29 de septiembre.

¿Está bien que se haga esto? La respuesta es no, así que le tenemos que poner un nuevo asterisco a los responsables de un calendario tan parchado e informal.