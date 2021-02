¡Qué nervios! Esta es la fecha en la que Red Bull presentará el auto de Checo Pérez

Desde que Red Bull hizo oficial el fichaje del mexicano Checo Pérez hemos esperado momentos puntuales: ver al tapatío con el mono de Red Bull, conocer el monoplaza de su nueva escudería y la primera carrera de la temporada.

Para ver a Checo en competencia aún tenemos que esperar al 26 de marzo, fecha en la que se podrán en marcha las primeras practicas libres del Gran Premio de Baréin, pero de una vez aparte el martes 23 de febrero, fecha en la que Red Bull presentará de manera oficial el RB16B, que es el nombre con el que será bautizado el modelo de la temporada 2021.

Oh to be 16 again… It’s a date 😘 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/V2EkAN9luj

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 19, 2021