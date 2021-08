¡La ‘Pichichi’! Revive el primer gol de Charlyn Corral en la Liga MX Femenil

¡Historia pura! Charlyn Corral marcó su primer gol en la Liga MX Femenil, con el Pachuca, y terminó con una larga sequía personal. Las lesiones la alejaron de las canchas desde que militó en el Atlético de Madrid, pero su llegada a México representó una nueva esperanza.

La escuadra de la Bella Airosa goleó 6-2 al Puebla en la séptima jornada del Apertura 2021. Dobletes de Viridiana Salazar y Lucero Cuevas, así como una anotación de Mónica Ocampo redondearon el resultado. Por La Franja descontaron Verónica Martins y María del Pilar Aceves.

El primer gol de Charlyn Corral en la Liga MX Femenil

La ex jugadora del Atlético de Madrid ya había tenido minutos con las Tuzas; sin embargo, el gol no caía. Debutó en la Jornada 1 del Apertura 2021 vs Tijuana, con 16 minutos en la cancha. Después participó en los partidos contra Necaxa, Cruz Azul y Atlético de San Luis.

El Pachuca vive una etapa de transición, ya que la española Toña Is dejó el banquillo y ahora Jaime Correa está a cargo del equipo. El estratega movió sus piezas cuando la goleada ya estaba en la bolsa y dio entrada a Corral al minuto 72.

Un minuto después y con el primer balón que tocó, Charlyn Corral se estrenó en la Liga MX Femenil. La jugada unió a varios refuerzos de las Tuzas: Natalia Gómez Junco, Lucero Cuevas y por supuesto, la repatriada de Europa, quien empujó el balón frente a la portería.