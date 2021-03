¡Históricos! Revive los primeros goles del Manchester United Femenil en Old Trafford

¡Ya era hora! A puerta cerrada y en medio de las medidas sanitarias para prevenir contagios de coronavirus, este sábado se gritaron los primeros goles del Manchester United Femenil en el mítico Old Trafford.

En un hecho sin precedentes, las Red Devils recibieron al West Ham en el inmueble que presume 111 años de historia. Lauren James se encargó de abrir el marcador y Christen Press firmó el 2-0 definitivo a favor de las locales.

Hay que recordar que son pocas las escuadras de la Women’s Super League que suelen jugar en los grandes estadios de los equipos varoniles. Por ello, sorprendió el cambio para este partido, que en el mejor de los casos sentaría un gran precedente.

Hace 10 días, la directiva del Manchester United anunció que el equipo femenil jugaría por primera vez en Old Trafford. Sin embargo, esta no es una mudanza permanente y las dirigidas por Casey Stoney volverán a Leigh Sports Village para su siguiente duelo en casa.

Para su primer partido en el Teatro de los Sueños, la estratega Stoney eligió sus mejores armas. No obstante, sigue sin poder contar con la estadounidense Tobin Heath, quien se recupera de una lesión en el tobillo.

El primer tiempo del compromiso ante el West Ham tuvo pocas emociones y las locales salieron con todo en el complemento. Apenas al minuto 49, Lauren James anotó el primero de 2 goles del Manchester United Femenil.

Tras una serie de rebotes que se originó con un tiro de esquina, la atacante de 19 años de edad aprovechó rematar con la cabeza entre 2 defensoras, que prefirieron quedarse quietas para buscar el fuera de lugar.

👏 @laurenjamess22 scores the first ever #BarclaysFAWSL goal at Old Trafford! pic.twitter.com/8qWEaWD7QA

— Barclays FA Women’s Super League (@BarclaysFAWSL) March 27, 2021