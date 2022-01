¿Qué fue de Hubertus von Hohenlohe, el príncipe que representó a México en seis Juegos Olímpicos de Invierno?

México no se ha distinguido precisamente por aportar grandes delegaciones a los Juegos Olímpicos de Invierno. El mejor resultado para nuestro país fue el undécimo sitio que logró el equipo de bobsled en la edición de St. Mortiz, Suiza, 1928, por lo que sobra decir que no tenemos medallas.

Sin embargo podemos presumir que durante muchos años nuestro representante fue un príncipe de verdad y su nombre es Hubertus von Hohenlohe. Como si se tratara de un cuento de hadas un príncipe apareció para regresar a México a unos Juegos Olímpicos de Invierno después de 56 años.

¿Realmente Hubertus von Hohenlohe es príncipe?

Sí. Hubertus es príncipe descendiente de la familia real de Württemberg, que fue un reino en la zona suroeste de Alemania. Fue considerado un estado y participó en la declaratoria de la Primera Guerra Mundial contra Francia y Rusia en 1914.

Cuatro años más tarde el reino de Württemberg dejó de existir como tal y actualmente su territorio es parte del estado de Baden-Württemberg.

Hubertus es hijo del príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg y de la princesa Ira von Fürstenberg, y nació en México el 2 de febrero de 1959, cuando sus padres estaban en nuestro país por temas de negocios.

¿Por qué compitió para México?

Hubertus vivió en México durante sus primeros cuatro años de edad, hasta que sus padres regresaron a Europa, en concreto a España, donde su padre triunfó como empresario.

En el Viejo Continente comenzó a relacionarse con el esquí y encontró la oportunidad de participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno como mexicano a pesar de contar con orígenes alemanas y austriacos. Él fue quien fundó la Federación Mexicana de Esquí en 1981 y en 1984 participó en los Juegos de Sarajevo .

Él mismo financió sus viajes a las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno y en Vancouver 2010 se convirtió en el atleta de mayor edad. En total participó en seis ediciones, todas bajo la bandera de México, la última de ellas en Sochi 2014, con 56 años, y fue descalificado después de resbalar. De 117 participantes, Von Hohenlohe finalizó en el sitio 113.

¿Qué fue de Hubertus von Hohenlohe?

Para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, Von Hohenlohe es un atleta retirado de 62 años de edad. Siempre se distinguió por ser una persona versátil, apasionado por la fotografía y tambien por la música y es esa su actualidad.

Hubertus von Hohenlohe actualmente es un cantante pop y además presentador de televisión.

“Desde pequeñito me gusta el pop, pero lo aparqué, hasta que hace unos años grabé varias canciones para un programa de televisión que hago en Alemania y en Austria en el que entrevisto a artistas de todos los ámbitos. Una noche, estando en mi casa de Ronda, mi prima María me pidió que cantase y, como lo que yo sé hacer es componer, compuse ‘Yo no sé cantar flamenco’”, dijo en una entrevista para el sitio español diezminutos.

