¿Qué fue de los medallistas olímpicos mexicanos de Barcelona 1992 hasta la fecha?

México es un país que por tradición gusta de los deportes, ya sea el futbol o hasta el más impensado, pero también tenemos ese sentimiento nacionalista cuando algún mexicano compite en cualquier deporte y más si es en Juegos Olímpicos. Lo adoptamos como si fuera de nuestra familia y nos abanderamos con los símbolos nacionales.

Las justas olímpicas son prueba de ello, porque muchos de los aficionados no conocen a fondo todos los deportes, pero si compite un mexicano, somos los primeros en apoyar a nuestro/a compatriota, es por eso que a lo largo de la historia de las justas olímpicas hemos disfrutados con los triunfos de los atletas.

Son muchas las disciplinas en las que México ha ganado medalla olímpica y cuando se llega a una presea dorada, es un triunfo nacional. Aquí repasaremos qué fue de los deportistas que ganaron una medalla olímpica desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

¿Qué fue de los atletas mexicanos que ganaron una medalla olímpica?

Carlos Mercenario

Un especialista de la prueba de marcha, llegó a Barcelona 1992 con experiencia en Campeonatos Mundiales y en Juegos Olímpicos de Seúl 1988, pero para la ciudad española cambió su prueba a 50 kilómetros (previamente competía en 20 kilómetros).

Ganó la medalla de plata en Barcelona 1992, la única de México en esa edición de Juegos Olímpicos. Después de ganar la presea olímpica se hizo con 2 campeonatos del mundo en 1993, en las pruebas de marcha de los 20 y los 50km. Estuvo en los Juegos Panamericanos de 1995, fue medalla de oro y para la edición de 1999, se llevó el bronce.

Se retiró como profesional en 2001 y tras su exitosa carrera estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Marcha, también fue director del deporte en el Estado de México. Es miembro del Comité Olímpico Mexicano y miembro de la Asociación de Olímpicos Mexicanos.

Actualmente se dedica a dar conferencias y hace algunas apariciones en las transmisiones de Fox Sports como comentarista en eventos especiales.

Bernardo Segura

4 años tuvimos que esperar para ver a México en el podio de una competencia olímpica, Atlanta 1996 sería la justa y nuevamente la marcha volvería a ser la que le entregaba a nuestro país una presea. Bernardo Segura ganó el bronce en los 20 kilómetros.

Posterior a la medalla llegaría el que sería el mayor éxito de su carrera en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, llegó en primer lugar de los 20km de marcha, pero desafortunadamente para él, los jueces lo descalificaron y vio como su medalla se esfumaba.

En Atenas 2004 no pudo conseguir medalla y ya no asistió a otra edición de Juegos Olímpicos. Desde 1996 fue miembro del Partido de la Revolución Democrática y fue el primer medallista olímpico en no pertenecer al Partido de la Revolucionario Institucional.

fue director del Instituto del Deporte del Distrito Federal desde el año 2000 hasta el año 2003. Fue diputado federal en la LVII legislatura 1997-2000 y Secretario de la Comisión del Deporte. Actualmente es diputado Local en la LX legislatura del estado de México.

Soraya Jiménez

La halteofilia fue hasta 1997 una competencia exclusiva para hombres y tan sólo 3 años después de la aprobación del Comité Olímpico Internacional hacia la participación de las mujeres en la competencia, México se haría con la primer medalla de oro para una mujer.

Soraya Jiménez levantó 222.5 kilógramos para hacerse con el oro en Sydney 2000, después de su presea dorada, la carrera de la mexicana se vino abajo. En el 2002 se vio envuelta en un escándalo por presentar documentos apócrifos para poder participar en el Campeonato Mundial de Pesas en Turquía.

En este mismo 2002, la Federación Internacional de Halterofilia le comunicó a la Federación Mexicana que se habían detectado sustancias prohibidas en las pruebas de Soraya, por la que se le inhabilitó por 6 meses. No volvió a participar en Juegos Olímpicos.

Desafortunadamente, en 2013 Soraya Jiménez perdió la vida a causa de un infarto al miocardio, tenía 35 años cuando falleció.

Noé Hernández

La marcha volvería a dar una medalla olímpica y la prueba de 20 kilómetros se había vuelto especialidad para los mexicanos. Esta vez sería Noé Hernández, quien entregaba una plata para México. Después de Sydney, participó en el Campeonato del Mundo en Francia, quedaría cuarto lugar.

En diciembre del 2012, estuvo en un tiroteo dentro de un bar, tras el incidente perdió el globo ocular izquierdo. Falleció el 16 de enero de 2013 debido a un paro cardiorrespiratorio.

Fernando Platas

Para Sydney 2000, la natación volvería darle medalla olímpica a México, desde los clavados llegó la presea de plata que ganó Fernando Platas en el trampolín de 3 metros. Su retiró llegó en 2004, después de los Juegos Olímpicos de Atenas, en los que quedó en la quinta posición.

En 2009 y tras su retiro, fue candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional, pero no consiguió la victoria. Fue titular de la Dirección General de Cultura Física y Deporte. En 2020 buscó ser presidente de la Federación Mexicana de Natación, en la que su presidente actual es Kiril Todorov.

Joel Sánchez Guerrero

Nuevamente la marcha llenaría de gloria a México, esta vez en la prueba de los 50 kilómetros y para Joel Sánchez, sería sin saberlo, su última oportunidad. Intentó la medalla olímpica en Seúl 1988 y en Barcelona 1992, pero fue hasta Sydney que la consiguió.

Poco se ha podido saber de la actualidad del ex marchista y es de los pocos que no ha tenido una carrera en la política y se ha mantenido alejado de los reflectores.

Cristian Bejarano

El boxeo, siempre el boxeo sacando la cara, literalmente, por México. Por tradición, nuestro país es boxeador, no sólo en el día a día, sino en sus exponentes dentro del deporte. Cristian Bejarano sorprendió al mundo a unas horas de que se apagara el fuego olímpico.

Una medalla de bronce se colgó para México en Sydney 2000, la ganó en el peso ligero. Tras su presea en los Juegos Olímpicos, llegó al profesionalismo, pero su carrera no despegó. Estudió la licenciatura en educación física y posteriormente empezó a trabajar en administración del deporte en distintos niveles.

Víctor Estrada

El taekwondo entregaría sus primeras medallas en la historia para Sydney 2000, así que México alzó la mano para obtener una de esas preseas. Una presea de bronce en la categoría de +80 kilógramos fue la que le dio a México.

Estuvo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, pero no pudo repetir medalla para México. Tras terminar su carrera profesional, se dedicó a comentar su deporte para algunas cadenas de televisión.

Además de su carrera como comentarista, fue miembro del Comité de Antidopaje instalado por la Comisión de Cultura Física y Deporte. También fungió como delegado del ISSSTE de 2007 a 2012.

Tuvo una carrera en la política al fundar el Partido Nueva Alianza, fue candidato a Senador para las elecciones del 2006. En 2012 participó como Candidato a Diputado para el Congreso Local del Estado de México. Fue Presidente Municipal del municipio de Cuautitlán Izcalli durante el periodo 2016-2018 por el PRI.

Ana Guevara

En el 2004, Ana Gabriela Guevara era una de las máximas exponentes del atletismo a nivel mundial. En Atenas ganó la medalla de plata en los 400 metros planos, no pudo superar a su acérrima rival Tonique Williams-Darling, pero puso el nombre de México en lo más alto.

Tras la medalla de plata olímpica, ganó una medalla de oro en la final de atletismo del 2004. 2 medallas de oro en Juegos Centroamericanos en 2006 y una presea dorada en Panamericanos en 2007. Desafortunadamente ya no llegó a otro ciclo olímpico.

Se retiró en 2008​ fue designada como titular de la Coordinación de Cultura Deportiva, Física y de Salud del Gobierno del Distrito Federal. En ese mismo año se unió a ESPN para estar como analista durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Se convirtió en Senadora de la LXII Legislatura por la vía plurinominal. En diciembre de 2018 llega como la primera directora de CONADE y tras presidir el organismo, varios son los escándalos en los que se ha visto la ex medallista olímpica, el último con Paola Espinosa, te dejamos AQUÍ el link si quieres enterarte de lo sucedido.

Belem Guerrero

Atenas y el ciclismo le dieron una nueva medalla a México. Belem Guerrero en la prueba por puntos se colgó la medalla de plata. Después de su exitoso ciclo olímpico, poco de ella en el profesionalismo y se le volvió a ver, pero como concursante del reality show “La Isla”.

Hermanos Salazar

Óscar e Iridia son hermanos y medallistas olímpicos en Atenas 2004, plata y bronce, respectivamente. Óscar, tras su presea olímpica estuvo en el campeonato Panamericano de Buenos Aires y consiguió otra de plata. Después de terminar su carrera profesional fundó su academia de taekwondo.

Iridia, después del bronce en Atenas 2004, su carrera despuntó, pero desafortunadamente ya no para Juegos Olímpicos, pero ganaría el oro en los Juegos Panamericanos de 2007 y la presea dorada en el Campeonato Panamericano de 2006.

Actualmente, Iridia tiene más de 17 academias de formación y trabaja como Coordinadora de Academias de Iniciación deportiva en el Estado de Querétaro.

María del Rosario Espinoza

La más exitosa de las mujeres en Juegos Olímpicos, en Beijing 2008 se escuchó el himno nacional en lo más alto gracias a María del Rosario Espinoza y su medalla de oro en taekwondo. Después de Beijing 2008, volvió a colgarse una presea olímpica en Londres 2012 (bronce) y Río 2016 (plata).

Tiene medallas por doquier, en juegos Panamericanos, Centroamericanos, Campeonatos Mundiales y Campeonatos Panamericanos. Actualmente sigue compitiendo, pero no logró ir a sus cuartos Juegos Olímpicos y quedó fuera de participar en Tokio 2020.

Guillermo Pérez

Nuevamente el taekwondo y nuevamente una presea dorada en Beijing 2008. Hasta la fecha se sigue recordando -y con justa razón- su emotiva victoria en la pelea por la medalla y su reacción durante el himno nacional mexicano en los Juegos Olímpicos.

Se lanzó como candidato de la Unión Michoacana de Taekwondo, pero no logró su cometido. Actualmente está con el equipo de TV Azteca para comentar y analizar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tatiana Ortíz

Junto a Paola Espinosa consiguió la medalla de bronce en los clavados sincronizados. Después de Beijing 2008, anunció su retiro en 2012 tras no conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Comenzó una carrera en la política, fue sexta regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz y actualmente es Secretaria del Deporte en el Comité Directivo del PRI en el Estado de México.

Paola Espinosa

Dos veces medallista olímpica, ambos en clavados sincronizados. Bronce en Beijing 2008 y plata en Londres 2012. Estuvo en Río 2016, pero no pudo alcanzar presea olímpica. Se vio envuelta en una polémica junto a Ana Guevara por su participación en Tokio 2020 y ya no la veremos como competidora.

A la par de su carrera profesional, incursionó en la política con el Partido Verde Ecologista de México, está registrada como candidata plurinominal en la segunda circunscripción que comprende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Damaris Aguirre

Aunque no logró medalla en competencia durante Beijing 2008 y consiguió su medalla hasta 2017, debido a que atletas que quedaron mejor clasificadas que ella, dieron positivo en controles antidopaje y terminó siendo bronce en halterofilia. Actualmente es profesora en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Iván García y Germán Sánchez

Una presea de plata son las que se llevaron este par de clavadistas, tras su medalla en Londres 2012 participaron en la Serie Mundial de Clavados Edimburgo 2013 y se quedaron con la presea de bronce, en esa misma competencia se lleva su segunda medalla de bronce en Edimburgo, en la plataforma al juntar 504.50.

Iván García estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, busca sumar su segunda medalla olímpica. Por su parte, Germán Sánchez consiguió otra presea olímpica en Río 2016, ya compitiendo en solitario. Para Tokio 2020 quedó fuera por lesión.

Alejandra Orozco

Medalla de plata en Londres 2012, clavados sincronizados junto a Paola Espinoza. Ganó la medalla a los 15 años de edad. En 2014 se colgó la presea dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín 2014. En 2013 durante la Serie Mundial de Clavados Edimburgo Escocia 2013 ganó el bronce.

Para Tokio 2020, Alejandra Orozco competirá en la plataforma de 10 metros sincronizados junto a Gabriela Belen Agundez.

Aída Román

Después de la medalla de plata en Londres 2012, participó en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco bajo techo de Nimes 2014 y ganó la medalla de oro en la modalidad individual de “Recurvo Femenil”. Para Tokio 2020 forma parte del equipo femenil de tiro con arco junto a Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia.

Actualmente estudia la licenciatura en Psicología de la Universidad del Valle de México (UVM) en el Campus San Rafael. También estudio en la escuela primaria Fray Melchor de talamantes en la ciudad de México.

Mariana Avitia

Medalla de bronce en Londres 2012, después de su participación olímpica también se colgó presea de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco por equipo en 2017, además de medallas en los Juegos Panamericanos de 2011 y 2019.

Mariana Avitia formará parte del equipo de transmisión de TV Azteca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Laura Sánchez

El trampolín dio una nueva presea para México en Londres 2012, Laura Sánchez en clavados consiguió la medalla de bronce. En 2021, anunció su retiro tras presentar una lesión que la alejó de poder participar en el control técnico de la Federación Mexicana de Natación.

Luz Acosta

Londres 2012 no le entregó medalla en competición a Luz Acosta, pues quedó sexto en la clasificación por medalla, pero por casos de doping positivo en las que ganaron preseas, le otorgó la medalla de bronce. En 2017 se confirmó que ella tendría la medalla de bronce en halterofilia en la categoría de los 63 kilógramos.

Guadalupe González

La marcha volvió al podio para Río 2016, de los pies de Guadalupe González. Ganó la medalla de plata en los 22 kilómetros de marcha. Tras la justa olímpica, participó en el Campeonato del Mundo de marcha atlética en 2016 y cruzó en segundo lugar, pero por dopaje de la ganadora, se le acreditó la medalla de oro.

Para 2018, se hizo con el primer lugar en el Campeonato del Mundo de marcha atlética celebrado en China, siendo la primera mujer en obtener 2 campeonatos consecutivos. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues en 2019 la UIA suspendió a la mexicana por un periodo de 4 años por dopaje positivo a la sustancia trembolona.

​Misael Rodríguez

Ganó la medalla de bronce en Río 2016, después de eso decidió convertirse en boxeador profesional. Firmó con el promotor Richard Schaefer y su manager es el también olímpico Abner Mares. Su primo también es peleador en la UFC.

En su récord profesional se mantiene invicto con 10 victorias. En 2019 fue su último combate en contra de Brandon Maddox al que le ganó por nocaut el 29 de septiembre desde Los Angeles, California.

Ismael Hernández

Una nueva prueba le entregó una medalla a México, el pentatlón modero fue la competencia en la que Ismael Hernández se colgó el bronce. Actualmente se encuentra estudiando una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Duke, pero desafortunadamente no logró llegar a Tokio 2020.