Lo que necesitas saber: Tshabalala se retiró en 2021 y sí llegó a jugar en el futbol europeo

Siphiwe Tshabalala volvió a nuestra memoria con eso de que México y Sudáfrica volverán a inaugurar un Mundial, ahora en 2026. El recuerdo de ese enfrentamiento en 2010 resurge con fuerza, especialmente aquel gol y el bailecito de los sudafricanos.

¿Qué fue de ese señor tras vacunar al Conejo Pérez? Pues quizá te sorprenda que no hay mucho que contar.

Siphiwe Tshabalala / Foto: Getty

¿Qué pasó con Siphiwe Tshabalala?

Siphiwe Tshabalala comenzó su carrera en 1997 en las inferiores del Kaizer Chiefs, club al que pertenecía en aquel mundial de Sudáfrica 2010 tras haber pasado por otros equipos de su país.

Y tras su participación en esa Copa del Mundo, donde el gol contra México fue el único que pudo anotar, continuó jugando con dicho equipo. De hecho se mantuvo con el Kaizer Chiefs hasta después de Rusia 2018.

Hablando de Rusia 2018, fue en las eliminatorias para ese Mundial donde Tshabalala jugó su último partido con la selección de Sudáfrica, en un encuentro celebrado en noviembre de 2017 ante Senegal donde se quedó en la banca.

Siphiwe Tshabalala / Foto: Getty

Cabe mencionar que no es como que haya jugado con Sudáfrica todos esos años. Dejó de ser convocado por ahí de 2014 y volvió a la selección precisamente para esos partidos de 2017 donde Sudáfrica quedó fuera del Mundial de Rusia.

Los Bafana Bafana no pudieron clasificar a ningún Mundial desde 2010 y hasta 2026, por lo que, naturalmente, Tshabalala jamás volvió a jugar una Copa del Mundo.

El golazo que volvió a hacer viral a Tshabalala

Pero ojo, aquel gol contra México en la inauguración de Sudáfrica 2010 no es el único que vive en la memoria de Tshabalala. En 2017 otro golazo suyo le dio la vuelta al mundo, cuando tomó un balón de bolea y lo mandó a guardar al ángulo desde tres cuartos de cancha.

Lo curioso es que fue en el mismo estadio y en la misma portería donde le había anotado al Conejo Pérez, el Soccer City Stadium de Johannesburgo.

Tshabalala tuvo un paso fugaz por el futbol europeo antes de su retiro

Ya para finalizar, debes saber que Siphiwe Tshabalala sí llego al futbol europeo. Jugó con el BErzurumspor de Turquía en la temporada 2018-2019, cuando ese modesto equipo jugó finalmente en la Superliga turca tras ascender desde cuarta división.

Descendieron y Tshabalala se quedó sin equipo un año, pues fichó por el AmaZulo FC de su natal Sudáfrica en el verano de 2020. Ese fue su último equipo, ya que se retiró en agosto de 2021.

Foto: Getty

Nomás imagínate que Siphiwe Tshabalala sea invitado de honor en el Estadio Azteca el 11 de junio, cuando México y Sudáfrica vuelvan a inaugurar una Copa del Mundo en el Mundial 2026. ¡FIFA, hazlo realidad!