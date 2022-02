¿Qué necesita la Juventus para avanzar a los cuartos de final de la Champions League?

Ya estamos de bajada en los juegos de ida de los octavos de final de la Champions League y la verdad es que el torneo nos ha dejado muchos grandes momentos en estos partidos de eliminación, pero esperen a la vuelta que se viene lo mejor de estos partidos.

Estamos en una fase de eliminación directa en la Champions League y eso significa que, si no se apuran a buscar el resultado, se van a casa, tengan o no, sus maletas hechas. Recordemos que el gol de visitante ya no existe para estas rondas.

Chelsea dio el golpe de autoridad ante el Chelsea y con un N’Golo Kante en plan de Balón de Oro, se comió el medio campo del Lille en todo aspecto. Kai Havertz y Christian Pulisic se encargaron de hacer la cuota goleadora para los actuales campeones de la Champions League.

En España, las cosas se pusieron serias entre el Villarreal y la Juventus. Se estrenó Dusan Vlahovic con la Juve en Champions League y el ‘Submarino Amarillo’ dio todo lo que tenía como equipo para revertir el marcador y conseguir el empate.

¿Qué necesita cada equipo en la vuelta de los octavos de final de Champions League?

Chelsea, vigente campeón de Champions League

Con la victoria en la vuelta y en casa, Chelsea necesita ganar para avanzar a los cuartos de final de la Champions League en Francia, un empate también lo clasificaría y hasta perder el partido por diferencia de un gol. En caso de que pierda por dos goles, el partido sería a tiempo suplementario.

Lille

Los franceses están obligados, literal, obligados a conseguir el triunfo. Otro resultado no los clasifica a los cuartos de final de la Champions League, pero no sólo eso, para avanzar tienen que ganar por diferencia de tres goles, una victoria por dos goles, mandaría el partido a tiempo extra.

Villarreal

Con el empate en la ida de los octavos de final de la Champions League, necesita la victoria por cualquier marcador para avanzar a los cuartos de final. Otro empate mandaría el partido a tiempo agregado y una derrota, los mandaría a España con el fracaso en la espalda.

Juventus

Para poder llegar a los cuartos de final de la Champions League, tiene el mismo escenario que el Villarreal. La victoria por cualquier marcador lo manda a la siguiente ronda, un empate a tiempo extra y la derrota sería la eliminación fatal.