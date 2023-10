¿Le pueden quitar el título de Qatar 2022 a Argentina por el dopaje del Papu Gómez?

¿Habrá algún Mundial que Argentina no gane con polémica incluida? Su victoria en Qatar 2022 se ha visto manchada por el arbitraje, por la teoría de que los millonarios de Medio Oriente querían que Messi levantara la Copa del Mundo en sus tierras y ahora hasta por el caso de dopaje del Papu Gómez.

Oh sí, resulta que el exjugador del Sevilla dio positivo en un control antidopaje realizado en noviembre del 2022, días antes del Mundial, según publicó el diario español Relevo. A continuación te contamos todos los detalles sobre cómo fue, qué tomó y cuál será la sanción para él.

La pregunta ahora es: ¿le pueden quitar el título de Qatar 2022 a Argentina por esto?

Aunque hay quienes dicen que no tendrían por qué, ya que el Papu Gómez “ni jugó”, eso no es cierto. Estuvo en la cancha en los partidos contra Arabia Saudita y Australia, acumulando un total de 109 minutos.

Pero vámonos tendidos, la respuesta es no. De acuerdo con el reglamento, Argentina sólo perdería el título del Mundial de Qatar 2022 si más de dos jugadores del plantel dieran positivo a dopaje. De no salir otro caso del que no sepamos, la Albiceleste mantendrá su tercera estrella en el escudo.

Papu Gómez jugó el Mundial de Qatar 2022 tras el dopaje / Foto: MexSport

El reglamento al respecto dice lo siguiente:

“Si se determina que más de dos miembros de un equipo en un deporte de equipo han cometido una infracción de las normas de antidopaje a lo largo de la duración del evento, la entidad responsable de dicho evento impondrá al equipo las debidas sanciones (como pérdida de puntos, anulación de la competición o el evento, u otras sanciones), que se unirán a otras sanciones aplicables a título individual para los infractores“.

Papu Gómez dio positivo a dopaje en noviembre del 2022 / Foto: Getty

Pero el Papu Gómez sí perdería sus títulos desde que dio positivo a dopaje

Lo que sí es un hecho es que el Papu Gómez, además de la sanción de 2 años por su doping, podría perder sus títulos y medallas como campeón del mundo y de la Europa League. El reglamento establece que el deportista en cuestión sí puede perder los títulos ganados desde que dio positivo, y el Papu Gómez ganó el Mundial de Qatar y la Europa League con el Sevilla.

El reglamento también señala que:

“Además de la anulación automática de los resultados obtenidos en la Competición durante la cual se haya detectado una muestra positiva, todos los demás resultados referentes a Competiciones del Deportista que se obtengan a partir de la fecha en que se recogió una muestra positiva (durante o fuera de la competición), o de la fecha en que haya tenido lugar otra infracción de las normas antidopaje, serán anulados, incluida la retirada de todas las medallas, puntos y premios, salvo por razones de equidad“,

Te puede interesar