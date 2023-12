Lo que necesitas saber: Rafael Nadal podría aclarar su futuro en Roland Garros 2024

“Vivir con dolor es frustrante”, dijo Rafael Nadal en una de las entrevistas concedidas después de volver oficialmente a las pistas de tenis, en Brisbane, Australia, donde cayó 6-4 y 6-4 haciendo pareja con Marc López en la competencia de dobles, ante los australianos Max Purcell y Jordan Thompson, tras casi un año ausente por una lesión de psoas, un músculo que la estabilidad a la columna vertebral.

Nadal se aferra a una posibilidad en 2025

Nadal ya vio el retiro de Roger Federer y el español parece ser la siguiente leyenda del tenis en la lista después de un 2023 limitado, pero también años anteriores llenos de dolor, por lo cual el ibérico no descartó la opción del retiro en 2024, pero aclaró que sólo es una posibilidad y se aferró a la esperanza de seguir jugando en 2025.

“No puedo predecir al cien por cien lo que va a pasar en el futuro. Por eso digo probablemente. Es obvio que hay un alto porcentaje de que esta sea mi última vez jugando aquí en Australia. Pero si estoy aquí el año que viene no me digan: ‘Dijiste que tu última temporada’, porque no lo dije”, indicó Nadal.

Nadal se pone Roland Garros como parámetro

Rafael Nadal explicó que los próximos seis meses serán fundamentales respecto al futuro de su carrera profesional y marcó Roland Garros como el principal parámetro para continuar o no. Nadal llegará a dicho torneo con 38 años de edad.

“No puedo predecir cómo voy a estar en los próximos seis meses. No puedo predecir si mi cuerpo me permitirá disfrutar del tenis tanto como disfruté los últimos veinte años. No sé si mi cuerpo me permitirá ser competitivo, no en el sentido de ganar los eventos más importantes, sino en el sentido que me hace feliz, sentirme competitivo para salir a la pista y sentir que puedo competir contra cualquiera”, explicó el español.

Rafael Nadal ganó el Abierto de Australia en 2022, el año en que Djokovic no pudo competir por negarse a la vacuna contra COVID y se convirtió en el primer jugador en llegar a 22 títulos en Grand Slams, aunque actualmente Djokovic, de 36 años, suma 24 coronas y un mejor estado físico que el de Manacor.

Pase lo que pase en el futuro, Nadal dijo que está preparado para el retiro. “Cuando llegue a París sabré si es mi último año. Estoy preparado”

