La ausencia de Raheem Sterling durante el partido de octavos de final contra Senegal llamó mucho la atención. El delantero había sido constante con Inglaterra en Qatar 2022, pero el motivo justifica el dejar a su selección en pleno Mundial.

Resulta que la casa del ahora delantero del Chelsea fue asaltada a mano armada con su familia dentro mientras él se encontraba disputando la Copa del Mundo. De hecho, Sterling no sólo no jugó ante los Leones de Teranga, sino que salió de la concentración de Inglaterra para estar con su familia.

Así lo confimó Gareth Southgate, DT de los ingleses, en la conferencia de prensa post partido. El técnico aseguró que por el momento lo más importante para Raheem es estar con su familia, por lo que no se compremetió a confirmar o descartar su regreso a Qatar 2022.

“No les puedo decir de momento. Es una situación que tiene que resolver con su familia. No quiero meterle ningún tipo de presión. A veces, el fútbol no es lo más importante, la familia está primero”.