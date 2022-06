Puede que la temporada 2021-2022 de la NFL haya terminado, peeeeeero los festejos por la victoria de los Rams en el Super Bowl LVI siguen y llegaron hasta México.

Sí, nuestro país fue parte del Trophy Tour de los Rams y es que México es el segundo país -sólo atrás de Estados Unidos-, que tiene más aficionados a la NFL en el mundo.

Foto: Getty Images

Y para un equipo de Los Ángeles, donde hay una comunidad mexicana bastante grande, una de las paradas obligadas era México. La ciudad de México fue la elegida para la visita del Vince Lombardi, mismo que de manera oficial no había estado por estos rumbos antes. ¡Gracias por eso Carneros!

Además -por si faltaba algo-, también tuvimos la visita de Justin Hollins, linebacker del equipo, y de Steven Jackson, excorredor y leyenda de los Rams… toda una experiencia increíble.

Foto: Getty Images

La visita del trofeo Vince Lombardi por parte de los Rams

Después de 61 Super Bowls, México por primera vez en la historia recibió el trofeo que entregan a los campeones de la NFL. Los Rams complacieron a sus fans mexicanos con esta visita.

Los 55 centímetros de alto y los 3.2 kilogramos de peso dieron un gran recorrido por las calles de la Ciudad de México. Desde el Sur de la CDMX con los Pumas y hasta Santa Fe con los aficionados del norte.

Y tenemos que decirles que el Vince Lombardi que ganaron los Rams, es una chulada en todo el sentido de la palabra, por eso es uno de los trofeos más codiciados del deporte.

Justin Hollins y su visita a México

Sean McVay puede estar tranquilo para la siguiente temporada de la NFL, porque tiene un equipazo en todas las líneas con sus Rams, por lo que el bicampeonato no suena descabellado.

Justin Hollins, linebacker exterior de los Rams, fue el jugador activo que visitó México junto con el Vince Lombardi y pudimos platicar con él sobre varios temas como la comunidad latina en LA, la victoria, la nueva temporada y hasta los nuevos Guardians Caps.

“Todo el mundo me dio cálida bienvenida cuando llegué a México. Es mi primera vez en la Ciudad de México. Ha sido asombroso“, además, comentó sobre la comunidad latina: “Son personas que me abrazan y me muestran su amor siempre“.

La comida mexicana es algo que se disfruta –ACÁ demostramos que en la MLB también sucede- y los tacos no pueden faltar, así que Justin Hollins no se resistió a esta bella tradición, y hasta le cambió el rostro cuando nos habló de los tacos.

“Comí unos muy buenos tacos. Tacos de pescado y camarón“, fueron los que probó el jugador de los Rams y lo volvieron loco.

Foto: Especial

No todo es comida para Justin Hollins, también está enfocado en la siguiente temporada

“Primero, competir cada juego, intentar ganar la mayor cantidad que podamos y esperemos que podamos llegar al Super Bowl y repetir“, es el objetivo del equipo, por eso tienen una mentalidad de no subestimar a sus rivales.

La NFL se está preocupando por la seguridad de los jugadores con las Guardian Cap, una especie de protectores para evitar riesgos y Justin Hollins ya probó los entrenamientos con eta herramienta.

“Se siente grandioso. La NFL empezó a ponerles en las últimas tres semanas, todos la están usando para correr“, fueron las palabras sobre la seguridad en entrenamientos.

Foto: Getty Images

¿Cómo fue ganar el Super Bowl como local?

“Es un momento inolvidable, es un momento que nadie nos lo puede quitar y tuvimos la oportunidad de compartir juntos (el equipo) con años tras la meta. Es un momento alegre… es como entrar al paraíso del futbol americano“, dijo.

Un ingrediente extra, los latinos en el grupo de animación de los Rams

La visita de los Rams no sólo quedó con el trofeo Vince Lombardi, Justin Hollins o Steven Jackson… l@s porristas también vinieron a la Ciudad de México, aunque no todos los que forma parte del grupo.

Fueron cuatro los que vinieron con los Rams, entre ellos dos latinos y especialmente, uno de ellos con ascendencia mexicana. No sólo eso, también es el primer porrista hombre y su nombre es Eswinn y llegó al equipo justo cuando comenzó la pandemia.

“Fui el primer latino, mexicano, hombre y estoy muy feliz de representar a mi comunidad latina“.