Hay miles de razones por las que Randy Johnson es todo un genio del deporte y de la vida. No sólo es uno de los mejores pitchers en la MLB, también es un excelente fotógrafo para la NFL.

Para los diehard fans del béisbol de las Grandes Ligas, el nombre de Randy Johnson es sinónimo de excelencia, pues es uno de los más grandes del montículo.

Y para los que no son tan fanáticos de los deportes o del béisbol, Randy Johnson es aquella persona que se hizo viral por un video de hace unos cuantos años donde con la pelota de beis, le da a una paloma en pleno juego… aunque todo fue sin querer.

Bueno, su carrera como beisbolitas acabó hace más de una década, pero su legado es simplemente impresionante. Cinco veces ganador del Cy Young, lanzó un juego sin hit ni carrera y también un juego perfecto… además, de ganar una Serie Mundial.

Hablar de Randy Johnson, es hablar de la élite de la MLB, pero basta de alabarlo como un deportista profesional, porque después de su vida en el béisbol, sigue siendo un nombre relevante en el deporte.

Randy Johnson y su transición del béisbol al retiro, con paso a la NFL

No a todas las personas le sientan bien el retiro, pues están acostumbrados a mantener un ritmo de vida similar al que llevaban cuando trabajaban, pero no todos lo logran porque la jubilación no es lo mismo a la vida laboral.

Para Randy Johnson, el retiro le sentó de maravilla, pues después de romperla como los grandes en la MLB, le dio la oportunidad de enfocarse en su primer gran amor.

La fotografía, es la pasión del expitcher de los Diamondbacks y es que estudió fotoperiodismo en con los Troyanos de USC entre 1983 y 1985. Pero, no nos estamos inventando esto de sus pasiones.

En su sitio web de fotografía, el mismo Randy Johnson señaló en su apartado de “acerca de”, que ser pitcher en la MLB era su ocupación, pero la fotografía su gran pasión.

Calma aficionados al béisbol, porque Randy Johnson no ningunea su trayectoria en la MLB -nadie puede hacerlo con esos logros-, porque el expitcher le agradece al béisbol que le dio el dinero para ser el fotógrafo que ahora es.

La trayectoria del expitcher en la fotografía

Como fotógrafo, se podría pensar que Randy Johnson volvería a la MLB a tomar fotos, pero no, sí está en un campo de juego fuera del diamante. Es fotógrafo en partidos de NFL.

La cosa es que, los deportes no son su único mundo en la fotografía, pues también le gusta la música y hasta fue el fotógrafo oficial de la banda Rush en 2015.

África, Asia y otros destinos un tanto exóticos, también son del agrado del expitcher, que se ha aventurado a viajes a estas tierras para seguir su pasión verdadera.

