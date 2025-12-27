Lo que necesitas saber: Los últimos tres goles de Raúl Jiménez le han dado tres victorias al Fulham; contra el Sunderland, Nottingham Forest y West Ham.

Raúl Jiménez cerró el 2025 de la mejor manera posible. No solo se lució con un gol en el último partido del Fulham del año, también fue suficiente para sellar la victoria 1-0 frente el West Ham.

Justo cuando parecía que todo quedaría en un empate, apareció Jiménez para convertirse en el héroe del partido y de paso dejó en claro que, aún tiene mucho que dar en la cancha.

Raúl Jiménez durante el juego entre West Ham vs Fulham / Fotografía @premierleague

Gol de Raúl Jiménez le da la victoria al Fulham

El Fulham visitó al West Ham en la jornada 18 de la Premier League, su último partido del 2025. Raúl Jiménez arrancó de titular y en los últimos minutos del partido, se puso la capa de héroe con el gol de la victoria.

Raulito aprovechó una serie de rebotes dentro del área de los Hammers, para ‘madrugar’ al portero con un cabezazo que se metió hasta el fondo de la portería. Acá les dejamos el video para que revivan la jugada.

Los últimos tres goles de Raúl Jiménez han servido para darle tres triunfos al Fulham. Sucedió en el juego contra el Sunderland del 22 de noviembre del 2025 y un mes después contra el Nottingham Forest.

Fulham 1-0 Sunderland | Gol de Raúl Jiménez

Fulham 1-0 Nottingham Forest | Gol de Raúl Jiménez

West Ham 0-1 Fulham | Gol de Raúl Jiménez

Así que, además de ser especialista en los penales, también parece serlo al momento de definir una victoria. Ojo aquí, Javier Aguirre.