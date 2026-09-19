Lo que necesitas saber: El Black Country Derby se juega el domingo 20 de septiembre.

¡Tranquilos todos! Aunque Raúl Jiménez no fue incluido en la primera convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana por la lesión que sufrió en la rodilla, César Peixoto, entrenador de los Wolves, aseguró que no es nada grave y en pocas semanas podrá estar de regreso.

Si bien la recuperación será corta, el mexicano no podrá participar en el Black Country Derby contra el West Bromwich Albion.

Fotografía @Wolves vía X

¿Qué tiene Raúl Jiménez?

Los Wolves no han detallado con exactitud qué tipo de lesión tiene Raúl Jiménez. Sabemos que sufrió un choque de rodillas durante el partido contra el Everton en la EFL y que el golpe lo obligó a salir de cambio justo al final del partido.

Sin embargo, César Peixoto ya salió a calmar las aguas y darle tranquilidad a sus aficionados, de que la lesión de Raúl es ‘bastante sencilla’, por lo que dentro de unas pocas semanas ya estará de regreso en las canchas.

Peixoto también aprovechó para confirmar la baja de Raúl para el Black Country Derby y responder a las acusaciones de James Morrison. El entrenador del West Bromwich aseguró que el Wolves estaba usando la lesión del mexicano como un ‘juego mental’ y que no le extrañaría verlo alineado en el partido.

“Su lesión no es tan grave como temíamos al principio. Creo que es una lesión bastante sencilla y espero que vuelva pronto, así que son buenas noticias para nosotros. Esperaba que pudiera jugar (el domingo), pero no es posible. No es posible.”

Black Country Derby

Wolves vs West Bromwich Albion (Championship)

Domingo 20 de septiembre, 5:00 hrs

Fotografía @Wolves vía X

Ahora, la prioridad del Wolves es recuperar lo más pronto posible a Raúl, quien desde que regresó al equipo comenzó a marcar goles y retomar esa figura que tenía años atrás.

“Es un jugador importante para nosotros… seguiremos siendo competitivos, y por supuesto somos más fuertes con Raúl, pero esto es fútbol y estas cosas pasan. Ojalá no hubieran pasado, pero ahora tenemos que gestionar la situación y recuperar a Raúl lo antes posible”.

Esperemos que pronto regrese a las canchas con más victorias y goles.