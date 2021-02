Ravel Morrison, el exjugador del Atlas que robaba zapatos a Ferdinand y Rooney para poder comer

Ravel Morrison, tal vez lo recuerden por su paso fugaz en la Liga MX con Atlas o también por ser una de las joyas del Manchester United en la gloriosa etapa de Alex Ferguson en el equipo. Pues el inglés es tema de conversación gracias a una nada decorsa declaración que le hizo a Rio Ferdinand.

Ravel Morrison fue alguna vez uno de los jugadores más prometedores del Manchester United, incluso Sir Alex lo llenaba de elogios desde que vio su talento en las inferiores de los “Red Devils” cuando el juvenil tenía 14 años, hasta que lo hizo debutar con el primer equipo, no se consolidó y fue cedido al West Ham.

Las cesiones continuaron hasta el 2015, año que el United decidió terminar la relación laboral. La Lazio lo incorporó a sus filas, pero la constante en su carrera fue la irregularidad y nuevamente vivió entre préstamos y hasta nuestra preciosa Liga MX vino a dar. Atlas lo arropó y tampoco deslumbró con su talento y se terminó yendo.

Suecia, nuevamente Inglaterra y hasta Holanda fueron sus destinos posteriores, pero en ninguno pudo afianzarse para poderse mantener activo. Actualmente es agente libre y puede firmar con el equipo que él quiera, falta que alguno se interese por Ravel Morrison y su inconsistente carrera futbolistica.

La anécdota del robo de zapatos a Rooney y Ferdinand

Rio Ferdinand tuvo como invitado a Ravel Morrison en su programa Vibe With FIVE y la conversación se torno hacía una historia en particular. Ravel Morrison fue el que le preguntó a Ferdinand si recordaba la ocasión en la que lo echaron del vestuario del Manchester United por robar zapatos de sus compañeros.

“Mi salario era el de un futbolista juvenil, todavía era un niño. Vendiendo un par de botas podría ganar unas 250 libras. Así podría llevar a mi familia a un restaurante chino o algo similar. Ferdinand tenía 30 pares de botas. No quería hacer ningún daño a nadie, pero cuando vi que a él y a Rooney les daban veinte o treinta pares a la vez, pensé que llevarme uno para poner algo de comida en la mesa de mi casa no sería un problema“, menciona sobre el hecho Ravel Morrison.

Sobre su gran talento que en algún momento mostró, Rio Ferdinand recordó unas palabras de Alex Ferguso sobre Ravel Morrison: “Un día Alex nos cogió a mí y a Rooney y nos señaló a Morrison, nos dijo que ese joven es mejor que ustedes dos o que Giggs con su edad“.