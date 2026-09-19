Rayadas vs Necaxa: ¿Cómo se vive un 10-0 en el Estadio de Monterrey?

Una crónica de cómo se vive un partido con 10 goles desde el estadio, en este caso Rayadas vs Necaxa en la Lilga Femenil

Lo que necesitas saber: El 10-0 sobre Necaxa fue el resultado más abultado de Rayadas en la historia de la Liga Femenil

Rayadas no tuvo piedad con las Centellas en el Estadio BBVA. Monterrey fue sede de un momento histórico, pues el 10-0 es la victoria más amplia en la historia del equipo femenil, superando un 9-1 de hace tiempo.

Pero más allá de los goles, queremos hablar de la atmósfera. El club nos invitó a ver el juego en el estadio, el mismo donde hace apenas unos meses se vivió un Mundial, y donde todavía se respira algo de nostalgia por eso.

Foto: Mexsport

Así se vive un 10-0 en el estadio: La histórica victoria de Rayadas

A pesar de ser en viernes y ya caída la noche, apenas 2 mil 800 personas se dieron cita. Se podría decir que no es mal número para un partido femenil, pero hablamos de un equipo que ha sido 4 veces campeón y 4 subcampeón. Se merecen más.

Sobre todo porque se sabía que eran 3 puntos seguros y habría feria de goles. Desde el estacionamiento se respiraba la ausencia de la afición; no parecía que en unos minutos fuera a comenzar un juego de futbol.

Foto: Sopitas.com

Las instalaciones, como siempre en el estadio de Monterrey, perfectas: limpieza, comodidad y espacios que te hacen sentir en un inmueble de primer mundo. Y lo dicho, todavía con aura del Mundial 2026 (aura de verdad, no la que se farmea hoy en día).

Rayadas tardó, pero cuando agarró vuelo, ya no las pararon. Uno a uno caían los goles y, algo que nos encantó, fue ver que cada uno se festejaba igual que el anterior. Era poca afición, pero muy ruidosa y alentando con todo los 97 minutos que duró el encuentro.

Aunque eso sí, llega un momento en que ves rostros que separan la mirada de la cancha. Solo escuchan que cayó otro gol, voltean para ver en las pantallas de quién fue y cómo, y siguen en lo suyo.

Rayadas se merece más compañía de su fiel afición

En una zona de las tribunas, justo la que da la espalda al Cerro de la Silla, hay una pancarta con la leyenda donde hace unos meses se leía ‘FIFA WORLD CUP’; ahora dice ‘Monterrey y su gente’, pero ahí no había gente.

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Las botanas y las cheves nunca dejan de fluir, pero con más de la mitad del estadio inhabilitado por la falta de afición, la fiesta no es la misma que cuando juegan los Rayados. En los últimos años los títulos y las alegrías han venido de ellas, pero el arraigo por el futbol varonil sigue siendo diferente.

Con resultados como un 10-0, creemos que Rayadas se merece más de su afición. El club ha hecho grandes cosas por ellas y ellas responden con resultados. Solo falta ver ese hermoso estadio lleno cada que jueguen.