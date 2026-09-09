Las futbolistas de la Selección de España Femenil, árbitras y asistentes de primera división podrán acceder a una clínica de fertilidad.

Lo que necesitas saber: En agosto del 2026, el Chelsea Femenil se convirtió en el primer club de la Women's Super League en financiar tratamientos de fertilidad y asesoramientos para sus jugadoras.

Las futbolistas de la Selección de España Femenil, árbitras y asistentes de primera división podrán acceder a una clínica de fertilidad. La idea de la Real Federación Española de Futbol es brindarles todas las opciones disponibles en caso de qué decidan ser madres y de cierta manera, quitarles esa ‘presión’ del tiempo.

Todas ellas, tendrán la oportunidad de acceder a tratamientos de fertilidad como fecundación in vitro, vitrificación de ovocitos (congelar óvulos), estudios genéticos, entre otras opciones más.

El acuerdo nació por la preocupación de las propias jugadoras que, muchas veces tienen que ‘elegir’ entre su carrera profesional o su vida personal, tal como lo menciona Patri Guijarro, futbolista nominada al Balón de Oro Femenil 2026.

“Es un acuerdo muy positivo. Es muy bueno el hecho de que nos sintamos escuchadas y que se esté trabajando en ello. Hay que seguir trabajando en ésta y otras áreas porque es un tema que preocupa a las deportistas. Lo importante es no tener que elegir entre nuestra carrera profesional y nuestra vida personal“.

Fotografía @SEFutbolFem vía X

Tratamientos de fertilidad para futbolistas

En agosto del 2026, el Chelsea Femenil se convirtió en el primer club de la Women’s Super League en financiar tratamientos de fertilidad y asesoramientos para sus jugadoras tras anunciar una alianza con la clínica Fertility Plus.

¿Por qué? Muchas futbolistas tienen que decidir entre seguir jugando futbol profesional o hacer una pausa para convertirse en madres —claro, aquellas que así lo desean—; sin embargo, el tiempo les juega en contra, pues justamente sus años más fértiles son también los más competitivos.

El doctor Anil Gudi, fundador de la clínica Fertility Plus explicó que: “El deporte de élite exige mucho a las mujeres precisamente durante los años en que la fertilidad es más importante, pero es un tema que rara vez se aborda en este ámbito”.

Fotografía @ChelseaFCW vía X

El acuerdo de la RFEF y los tratamientos de fertilidad

En el caso de la RFEF, Alexia Putellas fue una de las principales impulsoras para tener acceso a una clínica de fertilidad, ya que reconoció que “Estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar“.

Y después de trabajar en la propuesta, la RFEF anunció que también tendrían un acuerdo con una clínica de fertilidad, al menos hasta el 2029, para brindarle más opciones a sus jugadoras. No solo tratamientos, también asesorías y evaluaciones para que puedan decidir de cuándo y de qué manera quieren ser madres.

Alexia Putellas celebró 500 partidos / FB FC Barcelona



Seguramente, en los próximos meses más Federaciones y clubes se unirán a las iniciativas del Chelsea y la RFEF para brindarles más opciones a las jugadoras que desean ser madres y que tengan menos obstáculos posibles.

