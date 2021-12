La reflexión de Nicholas Latifi tras el título de Verstappen Abu Dhabi: “Recibí odio y amenazas de muerte”

La polémica alrededor de la Fórmula 1 parece extenderse más de lo necesario tras el título de Max Verstappen y no todo involucra a los pilotos o jefes de escudería. Las redes sociales tienen un poder inmenso y sus usuarios no miden la dureza de sus publicaciones. Nicholas Latifi es testigo de ello, ya que fue objeto de muchos ataques después de Gran Premio de Abu Dhabi.

El piloto de Williams tuvo un incidente en la recta final de la carrera, por lo que entró el safety car y Verstappen superó a Lewis Hamilton en la última vuelta. Toto Wolff y todo Mercedes criticaron a la FIA por sus decisiones y acusaron a Michael Masi de haber cometido un error; no obstante, el canadiense recibió mensajes lamentables por parte de los fans.

Latifi decidió alejarse de las redes sociales para evitar los comentarios negativos y aun así, los encontró cuando regreso. Y de forma similar a lo que hizo Simone Biles en Tokio 2020 para concientizar sobre la salud mental de los deportistas, el piloto publicó un mensaje sobre el impacto de espacios como Twitter e Instagram en la vida de las personas.

Aunque Nicholas Latifi ya aclaró que él no tenía la intención de ayudar a Verstappen o Hamilton en Abu Dhabi, los seguidores de la Fórmula 1 crearon sus propias teorías. Estas traspasaron cualquier idea o pensamiento y se transformaron en amenazas a insultos hacia el canadiense.

Por ello, casi dos semanas después del final de la temporada, Latifi decidió dar su versión y expresar su preocupación por el abuso que existe en redes sociales. Además de agradecer el apoyo de sus fans, familia y amigos, dijo que si este mensaje ayuda aunque sea a una persona, lo considerará exitoso.

“Me alejé a propósito de las redes sociales para que las cosas se asentaran tras los eventos de la última carrera. El hecho de que sintiera que era mejor eliminar Instagram y Twitter de mi celular dice todo lo que necesitamos saber sobre lo cruel que el mundo del internet puede ser. Lo que me sorprendió fue la cantidad de odio, abuso e incluso de amenazas de muerte que recibí“, explicó en el comunicado.

Asimismo, Latifi reconoció que al ser un deportista de alto rendimiento tiene que acostumbrarse a las críticas, pero que es importante reconocer la diferencia entre ellas y las agresiones.

“Afortunadamente estoy contento en mi propia piel y he estado en este mundo el tiempo suficiente como para saber que puedo hacer un gran trabajo dejando ir la negatividad. La gente tendrá sus opiniones y eso está bien. Tener una piel dura es parte importante de ser un atleta, sobre todo cuando estás en una posición de ser criticado constantemente.

“Sin embargo, los comentarios que recibí tras la última carrera cruzaron la línea hacia algo extremo. Me preocupa cómo alguien más podría reaccionar si recibiera el mismo nivel de abuso“, agregó el canadiense. Así que es un tema para considerar, pensar y trabajar: detrás de una pantalla hay seres humanos.

Two drivers 🇬🇧🇨🇦

One team 💙

22 Grands Prix 🏁

20 countries 🌎

2,256 laps raced 🔁

It all comes down to this. Let’s seal that constructors’ P8 👊 pic.twitter.com/HBybwfM4vQ

— Williams Racing (@WilliamsRacing) December 12, 2021