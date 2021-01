En imágenes: El regreso del tenis a Australia, con la antigua normalidad

¿Alguien sabe a qué hora sale el siguiente vuelo a Australia? El respeto a las medidas sanitarias provocó que el regreso del tenis se diera con miles de aficionados en las tribunas, sin cubrebocas y sin espacios vacíos entre los asientos.

Por muy extraño que suene, esto es completamente posible. Estrellas como Serena Williams, Naomi Osaka, Rafael Nadal y Dominic Thiem, pudieron reencontrarse con sus seguidores en una exhibición previa al Abierto de Australia.

Y la cosa no termina ahí porque independientemente de ver buenos partidos de tenis, la gente tuvo la oportunidad de acercarse a sus ídolos para tomar fotografías e incluso los jugadores volvieron a abrazarse al terminar sus duelos.

Así fue el regreso del tenis a Australia

Las últimas semanas fueron muy complicadas para los participantes del Abierto de Australia. El estricto aislamiento provocó que los entrenamientos se llevaran a cabo en cuartos de hotel, y como ya es bien sabido, la cuarentena es difícil para cualquiera.

Sin embargo, los jugadores que volvieron a las canchas disfrutaron de momentos inolvidables, pues estaban cerca de cumplir un año sin ver afición en las gradas.

Los partidos de exhibición se disputaron en el Memorial Drive Tennis Club de Adelaida, pero el cálido recibimiento de los australianos llegó a asustar un poco a Williams y Osaka, quienes regalaron una divertida reacción ante las máquinas de humo que se activaron después de sus respectivas presentaciones.

La misma Serena Williams estuvo acompañada de su familia y la pequeña Alexis Olympia se robó los reflectores en Australia.

La sonrisa de este pequeño, que posó junto a Thiem y Nadal previo a su enfrentamiento, nos representa a todos.

Y como hablamos de abrazos, Ashleigh Barty y Simona Halep se fundieron en uno muy especial al terminar su partido. Por cierto, Halep se llevó la victoria en un tie break cardiaco.

La extenista Maria Sharapova aprovechó su cuenta de Twitter para expresar la felicidad que sintió al ver que es posible realizar este tipo de eventos nuevamente. Las personas que acudieron al Memorial Drive de Australia convivieron e incluso guardaron sus cubrebocas durante la mayor parte del día.

“¡Esto me hace muy feliz! El deporte de regreso, con aficionados que se sientan juntos. Puedes ver sus sonrisas también“, redactó la rusa. Además, manifestó su apoyo al italiano Jannik Sinner.

This makes me so happy! The sport back with fans sitting together. You can see their smiles too 😊 and yes go Team Jannik!! 🙃 pic.twitter.com/JEfFkIBEKW — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 29, 2021

¿Te perdiste A Day at the Drive? No te preocupes, acá te dejamos el video de la retransmisión para que te emociones con nosotros.