Esta es la relación del piloto Romain Grosjean con los Juegos Olímpicos de Invierno

El nombre de Romain Grosjean viene a nuestra mente siempre y cuando se trate de automovilismo en sus diferentes categorías. Pero en cuanto a su apellido se refiere, hay otros deportistas que lo llevaron a grandes eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de Invierno.

El paso del piloto francés por el Gran Circo terminó con la temporada 2020 después de un accidente que paralizó al paddock y al mundo entero. La noche del 29 de noviembre en Baréin nos dejó la imagen del monoplaza de Haas en llamas, la labor de los elementos de rescate y también el trabajo de los encargados de manejar el safety car en la pista.

La buena noticia es que Grosjean regresó a las pistas y en 2022 correrá con Andretti. Sin embargo, ahora hablaremos de su relación con los Juegos Olímpicos de Invierno, que por cierto es bastante personal.

A pesar de que Romain Grosjean creció entre los autos, llegó a la Fórmula 1 y ahora se mantiene como piloto de IndyCar, su vida está ligada a los deportes de invierno e incluso a los Juegos Olímpicos. Esta relación se forjó a través de la familia y aunque el personaje que toma protagonismo ya no está, dejó un legado muy importante.

Nos referimos a Fernand Grosjean, abuelo paterno de Romain, quien compitió en dos ediciones de la justa en esquí alpino. Su primera participación se dio en St. Moritz 1948 con un octavo lugar en la modalidad de downhill; asimismo, terminó 16 en la prueba combinada.

Cuatro años después, Grosjean regresó a los Juegos Olímpicos de Invierno para competir en giant slalom y de acuerdo con Olympics, terminó en la onceava posición.

February 3, 2022