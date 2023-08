Lo que necesitas saber: ¿Cómo puedes pasar de perder a 15 futbolistas por renuncia a la Selección a llegar a la primera final en una Copa del Mundo Femenil? Bueno, aquí un poco de los últimos meses de Jorge Vilda como DT de España

Con el Mundial Femenil 2023 como marco del éxito más grande en la historia de la Selección de España -llegar a la final del torneo-, Jorge Vilda ha solidificado su figura como director técnico del equipo.

España Femenil va a la final del Mundial Femenino – Foto: Getty Images

Peeeeeeeeeeeeero, no todo fue risas y felicidad, porque antes de llegar a la Final de la Copa del Mundo Femenina 2023, España Femenil se tambaleaba con posibilidades de derrumbe.

Jugadoras contra Jorge Vilda, muchas de ellas renunciando a jugar con la Selección, la Federación española soltando comunicados contra las que desertaron… una auténtica fiesta.

¿Cómo comenzó toda la bronca?

Hace unos meses atrás, la Real Federación Española de Futbol recibió un total de 15 correos electrónicos, de diferentes jugadoras, en donde argumentaban que buscaban la salida de Jorge Vilda.

También, hacían mención que, si no se cumplía su exigencia de sacar al seleccionador del banquillo de España Femenil, ellas renunciarían al combinado nacional.

Jorge Vilda, DT de la Selección de España – Foto: Getty Images

De inicio, no se supieron las identidades de las 15 futbolistas que buscaban la salida de Jorge Vilda, pero Manu Carreño de Cadena Ser, sí logró tener los nombres y fueron:

Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi León, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre y Andrea Pereira.

Y a todo esto, ¿Qué pedían las jugadoras que renunciaron a España Femenil?

Bueno, básicamente buscaban la destitución de Jorge Vilda porque argumentaban que no se encontraban en “la mejor situación emocional” porque no había echado al DT de su puesto, como habían solicitado antes de mandar el e-mail.

Sin duda alguna, la dolorosa eliminación en la Eurocopa Femenil de 2022 fue una de las gotas que derramó el vaso, porque en un proyecto que comenzó en 2015 con Jorge Vilda… escasearon los títulos.

La Federación no siguió los deseos de las 15 futbolistas, sino todo lo contrario, respaldó al DT y confió en el proyecto que crearon en conjunto hace unos años atrás.

¿Qué dijo Jorge Vilda de la renuncia de sus 15 futbolistas?

En septiembre del 2022, Jorge Vilda en conferencia de prensa, habló sobre los mails que recibió la RFEF y mostró su postura en torno a la renuncia de sus dirigidas.

“Lo primero que quiero comentar es que por la falta de claridad en el mensaje de las jugadoras… se ha podido deslizar ciertas dudas a que haya algo extradeportivo en todo esto que está sucediendo“, mencionó.

“Cuando leí el comunicado tuve confusión porque no sé lo que demandan. Me gustaría que hubiera habido claridad… Preferiría que me lo habrían dicho a mi en persona y estoy seguro de que no estaríamos en esta situación”, sentenció Jorge Vilda.

Jorge Vilda a un pasito de consumar el proyecto con España Femenil – Foto: Getty Images

Tras todo esto, las jugadoras volvieron a responder

Después de que se haya dado a conocer el tema de los mails y que la Federación Española no aceptó la petición de las jugadoras sobre el trabajo de Jorge Vilda, las involucradas reaccionaron, con la inclusión de Alexia Putellas, que se sumó en esta instancia.

La dos veces ganadora del Balón de Oro – Foto: Getty Images

Diario Sport emitió un comunicado en donde se menciona que lamentaban que se haya hecho pública su petición, también el tono y forma en la que la Federación les respondió.

Además, aseguraron que no pidieron ni solicitaron la destitución de Jorge Vilda, sino que sólo pidieron un cambio en el proyecto, pero, reiteraron que buscaban no ser convocadas por cuestiones emocionales y de salud.

Llegó el Mundial y algunas jugadoras que renunciaron, volvieron con España Femenil

Bueno, después de todo el embrolló, Jorge Vilda tenía un Mundial que dirigir y de las 15 jugadoras que inicialmente renunciaron, sólo tres fueron parte de las convocatorias, pero dos llegaron a la Copa del Mundo… Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey.

Actualmente, tanto Bonmatí como Caldentey han ayudado a España Femenil a avanzar en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Todo parece indicar que el problema se terminó, o así parece.

Porque España Femenil está a un partido de levantar su primer título del Mundo y que el proyecto de Jorge Vilda tenga su conclusión de la mejor manera posible.

Trofeo del Mundial Femenil – Foto: Getty Images

